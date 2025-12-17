부산가톨릭대학교 부지 및 시설 사용 등 협의 완료

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산가톨릭대학교 신학교정에 ‘하하(HAHA)캠퍼스’를 조성하기 위한 주요 행정절차를 모두 마무리하고 내년부터 본격적으로 사업을 추진한다고 17일 밝혔다. ‘하하(HAHA)캠퍼스’의 ‘하하’는 행복하고 건강하게 나이 들기(Happy Aging Healthy Aging)를 의미한다.

시는 올해 초부터 ▷타당성 조사 및 기본계획수립 ▷지방재정투자심사 ▷관계기관 업무협약(MOU) 체결 ▷도시관리계획 변경 결정 등의 필수 절차를 차질없이 이행해 왔다. 이와 함께 2026년 본예산에 실시설계용역비 14억6000만원을 반영해 본격적인 사업 추진 기반을 마련했다. 그동안 사업 추진의 최대 난제로 꼽혔던 학교시설 무상사용을 위한 권리 확보 문제도 해결했다.

시는 가톨릭대학교 학교법인과 1년에 걸친 협상 끝에 지난 11월 교육부 최종 허가를 받아 ▷건물 기부채납(1개 동) ▷건물 30년 무상사용(2개 동) ▷토지 지상권 설정 등의 권리 확보를 완료했다. 이로써 학교시설 장기 사용 문제를 해결하는 동시에 무상사용을 통해 시 재정 부담을 완화하는 성과도 거뒀다.

시는 내년 건물 리모델링 설계용역 착수를 시작으로 2028년까지 1단계, 2033년까지 2단계 사업을 차례대로 완료할 계획이다. 총사업비는 606억원이다.

1단계로 유휴건물 3개 동과 야외 운동장 등을 활용해 교육, 문화·여가, 건강, 평생교육 관련 시설을 조성하고, 2단계로는 기존 대학시설 4개 동을 활용하고 지산학 협력을 통해 생애재설계 및 재취업 지원시설 등을 조성한다.

시는 초고령사회에 대비한 신성장산업을 육성하기 위해 에이지테크산업(Age Tech) 연계사업을 추진하고, 실버산업단지·노인주거시설(UBRC) 조성도 확대해 나갈 계획이다.

한편 ‘하하(HAHA)캠퍼스 조성사업’은 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활을 지원하기 위해 부산가톨릭대학교 신학교정 6만3515㎡의 부지 내 유휴시설을 활용해 문화·여가, 건강·체육, 교육, 일자리, 주거, 실버산업 등을 하나로 집약한 시니어 복합단지를 조성하는 사업이다.