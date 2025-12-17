HD현대重과 함께하는 초록우산 산타원정대 2000만원 기탁…110명에 선물 꾸러미 전달

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대1%나눔재단(이사장 권오갑)이 크리스마스를 앞두고 16일 울산동구종합사회복지관에서 'HD현대중공업과 함께하는 초록우산 산타원정대' 행사를 열고 울산 지역 아동들에게 2000만원 상당의 따뜻한 응원을 담은 선물을 전달했다.

초록우산 산타원정대는 아동들에게 행복한 크리스마스를 선물하기 위해 진행하는 전국 단위 나눔 캠페인이다. HD현대1%나눔재단은 2022년부터 HD현대중공업, 초록우산어린이재단울산본부와 함께 지역 아동을 위한 크리스마스 선물 꾸러미를 지원해오고 있다.

올해는 HD현대중공업 신입사원 등 직원 10명이 산타클로스 복장을 하고 크로스백, 목도리, 무릎담요, 무드등, 멀티비타민 등으로 구성된 꾸러미를 직접 포장해 110명의 아동들에게 전달하며 의미를 더했다.

HD현대중공업에서 운영하고 있는 ‘해피보트 어린이집’도 플리마켓 판매 수익금 165만2000원을 울산 지역 아동들의 겨울철 난방비 지원을 위해 초록우산어린이재단에 기부했다.