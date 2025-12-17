업무보고에서 ‘종묘 경관 훼손 논란’ 언급 비판 오 시장 “서울의 퇴행은 더 이상 없어야”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장은 17일 이재명 대통령이 업무보고에서 종묘 경관 훼손 논란을 언급한 것을 두고 ‘수박 겉핥기식 질문’이라고 비판하며 세운4구역 개발을 계속 추진하겠다는 입장을 재확인했다.

오 시장은 이날 자신의 SNS에 게재한 ‘모르면서 아는 척하지 맙시다’라는 제목의 글에서 “어제(16일) 대통령 업무보고에서 세운지구 개발 관련 질의·답변 과정을 지켜보며 서울의 미래 도시개발이라는 중대한 의제가 이토록 가볍게 다뤄질 수 있는지 개탄을 금할 수 없었다”고 했다.

전날 이 대통령이 업무보고에서 “종묘 때문에 논란이 있던데 어떻게 돼 가느냐”고 묻자 허민 국가유산청장은 “일단 종묘 일대를 세계유산지구로 지정했고 내년 3월 세계유산법을 통과시키면 서울시는 세운4구역에 대해 세계유산영향평가를 받아야 한다”고 답했다.

오 시장은 “대통령은 툭 던지듯 질문하고 국가유산청장은 마치 서울시가 종묘 보존에 문제를 일으킨 듯 깎아내리는가 하면 법령을 개정해 세계유산영향평가로 세운지구 개발을 막을 수 있다고 과장해서 단정했다”고 했다.

또 “국가유산청장이 언급한 ‘법으로 규제하겠다’는 발언은 세운지구뿐 아니라 강북 지역을 포함한 서울 전역의 정비사업과 개발을 사실상 주저앉힐 수 있는 매우 중대한 사안”이라며 “서울시가 추진하는 ‘다시, 강북전성시대’의 미래서울 도시 비전과 정면충돌하는 것”이라고 했다.

이어 오 시장은 “대통령은 공무원들을 향해 ‘모르면서 아는 척하는 것이 더 나쁘다’고 했으면서 정작 수박 겉핥기식 질의·답변을 통해 결과적으로 서울시의 미래도시 전환 노력을 폄훼했다”고 지적했다.

또 “강북의 꿈을 가로막고 서울의 혁신을 방해하는 그 어떤 시도라도 시민과 함께 분명히 맞서 싸울 것”이라며 “서울의 퇴행은 더 이상 없어야 한다”고 강조했다.

그러면서 “정부는 본질을 왜곡하는 일방적인 주장으로 서울시를 몰아갈 것이 아니라 문제를 풀 수 있는 합리적 대안을 함께 모색해야 한다”고 주장했다.