내수 부진에도 성장률 목표 달성 전망…“수출 다변화 성과” 내년 내수 촉진 강화 강조...“부동산, ‘신축 판매 위주’서 벗어나야”

[헤럴드경제=도현정 기자]수년째 내수 침체를 이어가는 중국이 올해 수출 다변화 덕분에 경제성장률 목표였떤 ‘5% 안팎’을 달성할 수 있을 것이라는 전망이 나왔다.

신화통신은 17일 중국 중앙재경위원회 판공실 책임자의 인터뷰를 통해 이 같이 보도했다. 또 당국이 내년 내수 촉진을 위해 역할을 강화할 것이라고 전했다.

해당 당국자는 지난 16일(현지시간) 중국 주요 매체들과 인터뷰에서 “(올해) 주요 경제 지표가 예상에 부합해 연간 경제 성장률이 5% 안팎으로 계속해서 세계 주요 경제체들 중 선두에 있을 것”이라 밝혔다. 그는 “올해 중국의 경제 총량(규모)이 140조위안(약 2경9280조원)에 달할 것으로 예측된다”며 “취업(고용)이 총체적으로 안정됐고, 무역이 빠르게 성장하면서 수출 다변화 성과가 뚜렷했다”고 덧붙였다.

중국의 올해 경제성장률은 내년 1월에 발표될 예정이다. 중국은 통상 공식 성장률 발표에 앞서 당국 책임자가 예상치를 먼저 언급한다.

중국의 올해 분기별 성장률은 1분기 5.4%, 2분기 5.2%였지만 3분기 4.8%로 떨어졌다. 1∼3분기 성장률 합계는 5.2%였다. 성장세가 주춤한 데에는 미국과의 무역갈등 등이 원인이 된 것으로 보인다.

이후 중국은 수출 다변화와 미국과의 무역전쟁 휴전 등으로 성장 모멘텀을 다시 확보했다. 최근 세계은행(WB)은 올해 중국 성장률 전망치를 당초 4.5%에서 4.9%로 상향 조정했고, 국제통화기금(IMF)은 이달 들어 중국 성장률 전망치를 10월 발표 때보다 0.2%포인트 높은 5.0%로 수정했다.

해당 책임자는 “올해 중국은 처음으로 ‘더 적극적인 재정정책’을 실시했고, 14년 만에 ‘적절히 완화적인 통화정책’을 실시해 경제의 지속적인 회복·호전에 중요한 역할을 했다”며 “(최근 열린) 중앙경제공작회의 결정에 따라 내년에도 더 적극적이고 역할을 하는(積極有爲) 거시정책을 계속 실시할 것”이라고 전했다.

그는 수년째 중국 경제의 성장 걸림돌이 되고 있는 내수 침체에 대해서는 “도농 주민 소득 증대 계획을 제정·실시하고, 고품질의 충분한 취업을 촉진하며, 도농 주민 기초 양로금(연금)을 계속 높여 소비 능력을 제고해야 한다”며 내년 ‘소득 확대’에 주력할 것이라 전했다.

이 책임자는 가사 서비스나 여행·건강·양로(실버산업) 등 1조위안(약 209조원) 규모의 소비 신성장동력을 육성할 계획이라고 덧붙이기도 했다.

해당 당국자는 경기 침체의 핵심 요소 중 하나인 부동산 문제에 대해서는 “부동산기업이 ‘신축 판매 위주’에서 ‘부동산 보유 및 고품질 주거 서비스 제공’으로 더 향하도록 지원해야 한다”고 강조했다.

그는 한편으로 작년 기준 중국 인구의 실질적인 도시화율은 67%인데 행정상 호적을 갖고 있는 인구의 도시화율은 50%에 못 미친다는 점에도 주목했다. 도시 호적을 못 얻은 농민공(일자리를 찾기 위해 농촌에서 도시로 이주한 노동자)이나 대학 졸업생 등 ‘새로운 시민’의 주택 수요가 있다는 점과 많은 지역에서 기축 주택 거래가 늘고 있다는 점 등을 내년 부동산 시장의 침체 완화에 도움이 되는 긍정적 신호로 풀이했다.