오건영 신한은행 프리미어 패스파인더 단장 강연

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산상공회의소는 17일 부산롯데호텔에서 ‘2026 글로벌 금융 시장 이슈 점검, 트럼트 2.0시대의 환율과 금리’라는 주제로 제278차 부산경제포럼을 개최했다.

이날 포럼에는 양재생 부산상공회의소 회장을 비롯해 최금식·신한춘·이수태·정원영·박사익 부회장과 강성팔 부산지방국세청장 등 주요 기관장과 지역기업인 180여명이 참석했다.

강연을 맡은 오건영 신한은행 프리미어 패스파인더 단장은 부동산과 소비, 산업, 금융 전반에 걸쳐 심화되고 있는 K자형 양극화 현상 속에서 실물 경기는 둔화되고 있는 반면 자산시장의 불균형은 더욱 확대되고 있다고 설명했다. 또한 트럼프 행정부의 정책 방향이 환율 변동성 확대와 달러 패권 약화 논쟁을 불러오고 있는 만큼 금융시장 구조 변화에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망했다.

양재생 회장은 인사말을 통해 “올 한 해 글로벌 금융시장은 트럼프 2기 정부 출범과 함께 금리와 환율, 자본과 산업 전반에 걸쳐 복합적인 변화를 겪어 왔으며 이는 우리 기업 경영에도 많은 고민과 과제를 안겨주고 있다”면서 “오늘 강연이 급변하는 금융 환경 속에서 우리 기업들이 경영과 투자 전략을 다시 한 번 점검하는 뜻깊은 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.

이날 포럼에 참석한 이현승 ㈜메탈엘엠이 부사장은 “최근 환율은 다양한 요인이 복합적으로 작용해 이해하기 어려운 상황이었는데 오늘 강연을 통해 이러한 구조적 배경을 명확히 이해할 수 있었다”며 “기업 경영에 실질적인 통찰을 얻는 매우 유익한 시간이었다”고 소감을 전했다.

강연에 앞서 지역 스타트업을 소개하는 시간에 AI 스타트업 ‘크리스틴컴퍼니’의 이민봉 대표가 발표에 나서 지역 주력 산업인 신발 산업과 접목한 생성형 AI 기반 디자인 플랫폼을 소개했다. 부산상공회의소는 지역 스타트업 지원의 일환으로 매달 개최하는 부산경제포럼 본 강연에 앞서 유망 스타트업들이 지역 주요 기업인들을 대상으로 기업과 기술을 소개할 수 있는 기회를 제공하고 있다.