中, 센카쿠 분쟁때 對日 희토류 수출 통제 日, 15년전부터 호주업체에 2.5억달러 투자 中의존 85→60%…대체·재활용기술도 활발 日 심해 조사…“中우위 공급망 변화올 것”

헤럴드경제는 ‘Deep Spot(딥 스폿)’을 통해 지금 우리가 주목해야 할 최신 이슈를 깊이 이해하기 위해 필요한 포인트를 질문하고, 이를 상세하게 풀어드리겠습니다.

이 기사는 헤럴드경제 회원전용 콘텐츠 HeralDeep(헤럴딥)에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면, ‘딥 스폿’ 기사 리스트를 통해 최신의 중요한 이슈 흐름을 파악하실 수 있습니다.

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 중일 갈등이 군사·경제 전선으로 확산하는 가운데 일본에 대한 중국의 ‘희토류 수출 통제’ 가능성이 부상하고 있다.

중국 정부가 여행과 문화행사 등 각종 교류를 제한하는 한일령(限日令)에 이어 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)하고 일본 수도 도쿄 북동쪽을 향해 전략전투기 경로를 상정하는 등 군사적 도발을 감행하고 있지만 다카이치 총리는 대만 발언을 철회하지 않고 있다.

중국의 다음 카드는 ‘희토류 통제’가 될 것이라는 전망에도 다카이치 내각은 크게 동요하지 않는 분위기다. 그 이유로는 일본이 2010년 센카쿠 분쟁 이후 15년간 희토류 공급망 다변화에 나서며 희토류 ‘탈중국’을 꾀했기 때문이란 분석이 나온다.

세계경제포럼(WEF)에 따르면, 현재 일본의 중국산 희토류 의존도는 60%로, 2010년 85%에 비해 대폭 낮아졌다. 한국(80%이상), 미국(75%이상)이나 유럽(95%이상)에 비하면 상당히 낮은 수준이다.

2010년 中 희토류 통제에 日 공급망 다변화

일본도 처음부터 자체적인 희토류 공급망을 갖고 있었던 것은 아니다. 16년 전인 2009년 당시에도 일본의 중국산 희토류 의존도는 85% 수준이었다. 그러던 일본이 자체적인 희토류 공급망을 구축하기 시작한 것은 2010년 있었던 ‘센카쿠 분쟁’ 사태부터다.

당시 동중국해 센카쿠열도(중국명 댜오위다오·釣魚島) 주변에서 중국 어선과 일본 해상보안청 순시선이 충돌하면서 양국 갈등이 깊어졌다. 이때 중국은 두 달 가까이 희토류의 대일(對日) 수출을 제한했다.

중국의 금수(禁輸) 조치로 인한 충격을 계기로 일본은 이때부터 중국의 희토류 굴기에 벗어나려는 대비책을 마련하기 시작했다.

시작은 일본 자체 희토류 공급망 구축이다. 당시 경제산업성에서 경제정책을 담당했던 테라자와 타츠야 일본에너지경제연구소(IEEJ) 소장은 일본이 10억달러 이상의 예산을 투입해 희토류 공급망 해소 전략을 구축하기 시작했다고 전했다.

같은 해 일본 정부 산하 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)은 종합상사인 소지쯔와 함께 호주 광산업체 라이나스와 2억5000만달러(약 3600억원) 규모의 지분 투자 계약을 체결하면서 희토류 공급망을 넓히기 시작했다.

라이나스가 보유한 호주 서부의 희토류 광산 마운트 웰드에는 대규모 분리·정제 시설을 갖추고 있다. 이곳에서 고순도의 희토류 산화물로 가공된 뒤 다시 일본으로 운송된다. 소지쯔는 이를 일본 내 자석 제조업체에 공급하며, 도요타 등 주요 자동차에도 활용하고 있다.

15년 전 뿌린 씨앗은 올해 들어 결실을 보기 시작했다. 일본은 올해 10월부터 라이너스가 채굴한 중희토류를 공급받기 시작했다. 라이너스는 마운트 웰드에서 희토류를 채굴한 뒤, 말레이시아 공장에서 디스프로슘(Dy)과 테르븀(Tb) 등 중희토류를 분리·정제해 일본으로 공급하고 있다.

일본이 중국 이외 국가에서 중희토류를 들여오는 것은 이번이 처음이다. 중희토류는 전기차(EV)와 풍력발전기용 모터 등에 필수적인 광물이다. 일본 경제산업성 소속의 고바야시 나오키 과장은 “미국과 유럽은 희토류 문제의 긴박함을 이제서야 실감하고 있다”며 “일본은 이 뼈아픈 교훈을 15년 전에 이미 겪었다”고 말했다.

도요타·혼다, 重희토류 사용량 줄이는 기술 개발

일본이 단지 중국이 아닌 국가들로부터 희토류를 공급받는 전략만을 세운 것은 아니다. 단순히 희토류 공급망을 갖고 중국을 압도하는 데에는 한계가 따르기 때문이다. 희토류로 중국을 견제할 수 없다면, 희토류를 대체할 기술을 개발해 의존도를 낮추는 것이 일본의 또 다른 전략이다.

현재 시점에서 일본은 희토류 17종 중 하나인 네오디뮴을 거의 완벽히 대체하는 수준까지 도달했다. 네오디윰은 전기차 배터리, 풍력터빈, 스피커, 헤드폰 등에 쓰이는 희토류 광물 중 하나다.

지난 2016년 일본 혼다는 중희토류를 사용하지 않는 대체 영구자석을 사용한 하이브리드 자동차용 전기모터를 개발해 자사의 하이브리드 자동차에 탑재하기 시작했다. 세계 최초로 중희토류 대체 영구자석을 사용한 하이브리드 자동차를 상용화시킨 기업이 된 것이다.

도요타자동차 역시 지난 2018년 전기차의 고출력 모터에 필수적인 네오디뮴을 이전의 절반만 써도 되는 신형 자석을 개발하는데 성공했다. 개발에 성공했을 당시 도요타는 신형 자석이 희토류 공급의 불확실성과 가격 상승 위험을 줄이는 데 기여할 것이라고 밝혔다.

신형 자석은 희토류 중에서도 값이 싸고 생산량이 풍부한 란타넘과 세륨으로 원료를 대체했다. 이 기술이 개발되기 전까지는 값비싼 희토류인 테르븀과 디스프로슘을 사용해야 하는 부담이 있었다.

거의 모든 주요 산업 제품에 희토류가 필수적으로 사용되는 만큼, 효율성을 극대화하는 기술을 발전시켜 온 것 역시 일본이 오래전부터 추진해 온 자립 전략의 하나다.

사용된 희토류를 재활용하는 기술이 대표적이다. 일본 신이츠화학은 지난 2007년부터 희토류 자석 제조 과정에서 발생하는 자석 분말을 재활용하기 시작했다. 2013년부터는 에어컨 등 중고 가전이나 하이브리드 자동차에서 회수된 희토류 자석을 재활용하는 기술 개발을 추진해 왔다. 이는 희토류 자원 의존을 줄이고, 자원 순환과 자급 안정성을 확보하려는 조치로 해석된다.

日, 美·韓·호주와 ‘희토류 동맹’ 가속

올해 들어선 주요 우방국과 함께 ‘탈(脫)중국 희토류 공급망’을 구축하면서 중국 견제에 나서고 있다.

블룸버그통신에 따르면 일본은 미국과 한국, 호주 등 8개 동맹국과 반도체·광물 연합에 참여했다. 미국은 최근 백악관에서 한국과 일본, 싱가포르, 네덜란드, 영국, 이스라엘, 아랍에미리트(UAE), 호주 당국자와 회의를 열기도 했다.

AI 기술에 필요한 반도체와 핵심 광물 공급망을 강화하려는 것이 이번 연합의 주요 목적이다. 반도체 생산과 장비, 희토류에서 강점이 있는 국가들과 힘을 합쳐 중국을 배제한 공급망을 만들어 보려는 것이다. 특히 미국이 희토류를 비롯한 핵심 광물 공급망 구축에 주력하고 있다는 점에서, 중국에 구속되지 않는 독립적인 희토류 공급망을 마련하는 데 속도가 붙을 것으로 보인다.

일본도 희토류 생산국?…내년 1월부터 시추 시험

올해도 일본은 희토류에 대한 ‘탈(脫)중국’ 전략을 이어가고 있다.

지난 10월 소지쯔는 라이너스로부터 중희토류를 일본으로 수입하기 시작했다. 이는 호주에서 채굴되고 말레이시아에서 분리·정제된 희토류 제품이 일본으로 수입되는 첫 사례라고 소지쯔 측은 밝혔다.

또 일본 정부는 도쿄에서 동남쪽으로 약 1900㎞ 떨어진 섬인 오가사와라 제도 미나미토리시마의 배타적경제수역(EEZ)내 수심 약 6000ｍ 해저에 희토류가 고농도로 포함된 진흙을 끌어올리기 위해 내년 1월부터 실증 실험을 시작할 예정이다. 이 해저에는 약 1600만t의 희토류 진흙이 매장돼 있는 것으로 알려졌는데, 이는 전 세계 최대 희토류 매장량을 보유한 중국(4400만t)의 36% 수준이라고 미국 지질조사국은 전했다.

일본 해양연구개발기구(JAMSTEC) 소속 탐사 책임자인 이시이 쇼이치는 로이터통신에 “심해 해저에서 진흙을 채취해 희토류를 분리·정제하려는 세계 최초의 시도가 될 것”이라면서도 “국가 안보 강화를 위해 자국 내 공급원을 확보하는 것”이라고 설명했다.

희토류에 대한 일본의 탈중국 전략에 대해 영국 이코노미스트는 “만약 중국이 희토류 수출을 제재 도구로 사용한다면, 그동안 일본이 희토류 대체 공급원을 확보하고 비축을 늘려온 노력은 중국의 수출 통제로부터 어느 정도 시간을 벌어줄 것”이라고 분석했다.

中 희토류 가격경쟁 우위 여전 불구 “日 시간 벌 것”

다만 일본의 희토류 수입에서 중국이 차지하는 비중이 여전히 절반을 넘는 만큼, 중국이 실제로 수출 통제를 단행할 경우 일본이 받을 충격은 적지 않을 것으로 보인다. 중국산 희토류가 일본에서 자체적으로 공급받는 희토류보다 값싼 것도 걸림돌이 된다. 희토류는 채굴도 어렵지만, 정련 과정에서 큰 비용이 들기 때문이다.

일본의 미즈호은행은 2020년부터 2024년까지 말레이시아에서 일본으로 수출된 희토류는 중국산과 비교해도 평균 50% 더 비쌌다고 분석했다.

이코노미스트는 “미사일이나 전투기처럼 안보와 직결되는 물자를 만드는 기업이라면 리스크를 줄이기 위해 이런 가격 불이익을 감수할 수 있겠지만 경쟁이 치열한 소비재 시장에 있는 기업들은 그런 선택을 하긴 어렵다”고 지적했다. 김영철 기자