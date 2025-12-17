[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 12·3 비상계엄 선포 뒤 윤 전 대통령에게 “너 때문에 망쳤다”며 화를 냈다는 특검의 발표에 대해, 박지원 더불어민주당 의원이 “내란에서 김건희를 빼기 위한 (김건희 쪽의) 작전”이라고 의심했다. 또 이준석 개혁신당 대표는 ‘김건희 여사가 계엄 선포 계획을 사전에 몰랐던 것으로 보인다’는 특검 수사 결과 발표를 납득하기 어렵다고 밝혔다.

박 의원은 17일 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 “제가 해석하기론 어쩐지 내란에서 김건희를 빼기 위해서 그러한 작전을 (김건희 쪽에서) 쓰고 있지 않은가, 이런 의심을 한다”고 말했다.

박 의원은 “너 때문에 망쳤다는 것은 ‘나는 몰랐다’는 소리 아니겠냐”라고 반문하면서 “김건희는 내란 음모나 내란 진행에 대해서 몰랐다 하는 것을 만들어내는 것이 아닌가”라고 말했다.

김 여사 쪽에서 계엄 선포를 사전에 몰랐다며 ‘발뺌’ 작전을 펴는 것 같다는 의구심을 제기한 것.

박 의원은 또 ‘너 때문에 망쳤다는 발언은 관련 행정관의 증언이 토대가 됐다’라는 진행자의 말에 대해 “김건희가 내란과 관계없다는 것을 입증하기 위해 그런 진술이 또 조작돼서 나왔지 않은가, 이런 의심도 한다는 것”이라고 거듭 강조했다.

이준석 대표는 전날 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 김건희 특검이 “비상계엄 선포 때 김 여사가 (윤 전 대통령에게) ‘너 때문에 망쳤다’며 심하게 싸웠다는 진술을 확보했다. 이런 정황을 볼 때 김 여사가 계엄을 함께 모의한 건 아니다”고 밝힌 것에 대해 “상식적으로 납득이 잘 안간다”고 했다.

이 대표는 “김건희 윤석열 부부의 이런 대화를 들을 정도라면 그들의 최측근이 아니겠냐”며 “그런 최측근이 ‘둘이 싸운 걸 보니 여사는 개입 안된 것 같다’라는 말 한마디로 수사를 종결한 건 좀 그렇다”고 비판했다.

한편, 조은석 특검팀의 박지영 특검보는 지난 15일 브리핑에서 “(김 여사가 윤 전 대통령에게) ‘너 때문에 망쳤다’며 계엄 선포에 대해 분노한 것으로 알고 있다”며 “본인이 생각한 (계획이) 많았는데 계엄을 선포해서 모든 게 망가졌다는 취지의 말이 있었던 것으로 기억한다”고 밝힌 바 있다.