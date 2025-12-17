[헤럴드경제=조용직 기자] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 성평등가족부 선정 가족친화인증기관으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

프로스포츠단체 중 해당 인증을 받은 것은 최초라고 KLPGA는 부연했다.

KLPGA에 따르면 지난 9월 진행된 성평등가족부의 현장 심사를 통해 최고 경영층의 리더십, 가족친화제도 실행, 가족친화경영 만족도 항목을 평가받았고 ‘대체인력 채용 및 지원금, 근로자 자기계발 지원’ 항목에서는 가점을 받는 등 심사 항목을 모두 충족해 ‘적합’ 판정을 받았다.

유연근무제 확대 시행, 자녀 양육을 위한 출산휴가와 육아휴직 및 가족돌봄 휴가 제도 도입, 근로자 건강 지원(건강 검진, 상해보험 가입) 등 다양한 가족친화제도를 운영해온 KLPGA는 2028년 11월 30일까지 3년 동안 공식적으로 가족친화 우수기관으로 인정받는다.

김상열 KLPGA 회장은 “조직원들이 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화제도를 모범적으로 운영해 온 KLPGA가 가족친화인증기관으로 선정돼 매우 뜻깊다. 앞으로도 가족친화제도를 잘 운영할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.