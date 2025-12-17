홈플러스 한마음협의회 성명 발표

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스 직원 대의기구인 한마음협의회가 17일 “모든 것을 제쳐두고 최대한 신속하게 정상화 방안을 강구하여 실행에 나서야만 한다”며 사태 해결을 촉구하고 나섰다.

한마음협의회는 이날 기업회생절차 관련 성명문을 통해 “지난 9개월 간의 회생절차 과정에서 한 순간도 포기하지 않고 회사를 다시 살리기 위해 최선을 다해 왔으나, 간절한 바람과 달리 결국 공개입찰 마저 유찰되며 직원들은 하루하루를 큰 불안감 속에서 보내고 있다”고 밝혔다.

이들은 “수십년 거래해 왔던 대기업 거래처들은 회생에 힘이 되어 주기보다는 보증금과 선금을 요구하고, 납품 물량을 줄이기에 급급해 매장은 점점 비어가고 있다”며 “금융기관에서는 직원들의 개인 대출을 거부하고 있으며, 급여마저도 분할 지급받아야 하는 지경까지 이르렀다”고 호소했다.

이어 “절박한 상황에서도 모든 직원들은 홈플러스가 다시 살아날 수 있다는 확신만 있다면 그 어떤 어려움도 기꺼이 감당할 각오가 되어 있지만, 안타깝게도 홈플러스를 살리기 위한 실질적인 방안들에 대한 구체적인 논의는 이루어지지 못하고 있는 현실”이라고 지적했다.

한마음협의회는 “홈플러스와 같은 대형 유통업체는 수많은 협력업체들이 연관되어 있어 한 번 쓰러지면 다시 일어나기 쉽지 않다”며 “이 순간을 놓치면 다시는 기회가 주어지지 않을지도 모른다”고 신속한 사태 해결을 요구했다.

아울러 “홈플러스에는 협력업체 직원 및 그 가족들을 포함하여 모두 10만명 이상의 생계가 달려 있다”며 정부, 국회, 대기업 거래처, 관계기관 등에서 홈플러스 정상화와 기업회생 성공을 위해 나서줄 것을 당부했다.

한편, 한마음협의회는 홈플러스 대형마트, 익스프레스, 물류센터, 베이커리 전국 각 사업장에서 선출된 근로자 위원들로 구성된 노사협의체다. 현장 의견 전달과 직원 소통 창구 역할을 수행하고 있다.