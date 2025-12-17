청년 고객 중심 빠른 확산… 자동 RP운용으로 대기자금 활용도 제고

[헤럴드경제=김유진 기자] 신한투자증권은 신한Premier 중개형ISA 부가 서비스인 ‘처음ISA’ 가입자가 출시 7개월 만에 1만 명을 넘어섰다고 17일 밝혔다.

‘처음ISA’는 신한Premier 중개형ISA 가입자 가운데 만 15세부터 39세까지의 고객을 대상으로 제공되는 자동 RP 매수·매도 서비스다. 계좌 내 예수금이 발생하면 별도의 주문 없이 전용 RP를 자동으로 매수하고, 투자에 자금이 필요할 경우 즉시 매도해 대기 자금을 효율적으로 운용할 수 있도록 돕는다.

금융투자협회에 따르면 중개형ISA 가입자 수는 589만 명으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이 가운데 예수금을 자동으로 운용해 주는 편의성은 신한Premier 중개형ISA만의 차별화 요소로 꼽힌다.

신한투자증권 관계자는 “ISA 시장에서도 단순 계좌 개설을 넘어 실제로 체감할 수 있는 편의성과 운용 효율성이 중요해지고 있다”며 “처음ISA는 젊은 고객의 니즈를 반영한 서비스로 빠르게 자리 잡고 있으며, 앞으로도 고객이 보다 안전하고 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 서비스를 지속 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.