[헤럴드경제=장연주 기자] 댄서 팝핀현준이 부적절한 언행으로 교수직에서 물러난 가운데, 과거 댄스팀으로 활동하던 당시 구성원들을 폭행했다는 주장이 나왔다.

지난 15일 JTBC ‘사건반장’은 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 제보자들의 증언을 보도했다.

제보자 A씨는 “저희는 굉장히 많이 맞았다”며 “주먹으로도 때리고 발로 차고 뺨도 맞고 안경 쓰고 있는데 맞아서 안경이 휘고 귀를 잘못 맞아서 고막에 손상이 가서 한 쪽 귀가 잘 안들렸다”고 주장했다.

그는 “지방 공연 갔다가 올라오면서 휴게소에서 안무 틀렸다고 저를 막 때리다가 지나가던 분이 ‘사람 다 보는데 그러지 마라’고 하고, 형이 저를 내버려두고 서울로 올라가 버렸다”라고 주장했다.

또 다른 제보자 B씨는 팝핀현준에게 폭행을 당해 댄서를 포기했다고 주장했다.

B씨는 “당시 팝핀현준이 팔이 부러져 깁스를 한 상태였다”며 “저 나름대로 열심히 했는데 뭔가 마음에 안 들었는지, 갑자기 오더니 깁스 있는 팔로 얼굴을 때렸다. 맞고 무릎을 땅에 찍으면서 무릎에 물이 차기 시작했다”고 말했다.

그러면서 “종목이 비보잉인데 관절을 많이 쓰고 무릎을 땅에 안 쓸 수가 없었다. 근데 그걸 쉬어야 한다더라”며 “매일 연습을 안하면 안된다는 강박이 있어서 굉장히 방황했다. 결국 그만두게 됐다”고 주장했다.

이에 대해 팝핀현준은 “다친 팔로 어떻게 때리냐. 팔꿈치가 크게 골절돼서 지금도 팔이 다 안 펴질 정도인데 어떻게 때렸겠냐”며 “욕은 잘하지만 체구가 작아서 폭력을 잘 쓰지 않는다”고 해명했다.

한편, 팝핀현준은 최근 부적절한 언행으로 교수직에서 물러났다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 백석예대 실용댄스학부 학생이라고 밝힌 작성자가 팝핀현준이 강의에서 지속적인 욕설과 성적 수치심을 주는 부적절한 발언, 위협적인 분위기 조성이 있었다고 주장한 글이 확산됐다.

이에 팝핀현준은 지난 13일 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과와 입장을 전한다”며 교수직을 사임했다.

팝핀현준은 2011년 국악인 박애리와 결혼해 딸을 뒀다. 그는 비보이 댄스를 대중문화 수면 위로 끌어올린 인물이다.