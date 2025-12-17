2026년도 정책 방향·최신 기술 이슈 논의 방산 보안인프라 구축 강화 등 정책 발표

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 17일 국가정보원과 국군방첩사령부 공동으로 ‘2025년 하반기 방산기술보호 합동설명회’를 개최했다.

이날 행사는 서울 용산 나인트리 로카우스 호텔에서 개최했으며 방위산업체, 정부출연연구기관 기술보호 종사자와 연구원, 유관기관 관계자 등 150여명이 참석했다.

주제 발표 세션에서는 급변하는 안보 환경에 대응하기 위한 2026년도 정책 방향과 최신 기술 이슈가 심도 있게 다뤄졌다.

우선 방사청은 ‘2026년 방산기술보호 시행계획’과 ‘사이버보안 취약점 진단사업’ 발표를 통해 방산 보안인프라 구축 강화 등 정부 정책을 상세히 발표하고 무상 컨설팅 지원사업을 설명했다.

국정원 방산침해대응센터와 법무법인 김앤장은 ‘CMMC와 방산기술보호’를 주제로 미 국방부의 CMMC 2.0 도입 일정에 따른 국내 기업들의 대응 전략과 인증 획득을 위한 필수 준비 사항을 조언했다.

한경수 방사청 기술보호국장은 “K-방산이 세계로 뻗어나가는 만큼, 이를 뒷받침하는 기술보호 역량 또한 글로벌 수준으로 높아져야 한다”며 “앞으로도 국정원, 방첩사 등 유관기관과 긴밀히 협력해 우리 기업의 기술 유출을 막고 안정적인 수출 환경을 조성하는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.