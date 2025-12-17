[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북교육청은 전국 유일의 군인자녀 모집형 자율형 공립고로 전환된 영천고등학교의 첫 신입생 66명을 모두 선발했다고 17일 밝혔다.

내년 3월 개교하는 영천고등학교는 남녀공학으로, 군인자녀 66명(혼성 3학급), 지역학생 72명(혼성 3학급) 등 총 138명을 선발한다.

영천시와 경북도 전형인 지역 학생 72명의 선발 결과는 오는 26일에 발표할 예정이다.

국방부와의 협약에 따라 전국 유일의 군인자녀 모집 자율형 공립고로 새롭게 문을 여는 영천고등학교는 전국 각지에서 지원자가 몰리며 경북교육의 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

영천고등학교는 지난 8일부터 12일까지 군인자녀 대상 전국단위 학생 모집 원서 접수를 진행했으며 경상권은 물론 서울․경기 등 수도권과 강원, 충청, 전라 등 전국 각지에서 지원자가 접수되는 등 높은 관심을 보였다.

영천고등학교는 그동안 총 4차례에 걸쳐 입학설명회를 개최하고 전국 각지의 중학교를 직접 방문해 맞춤형 상담을 실시하는 등 적극적인 진학 안내 활동을 이어왔다.

이러한 준비 과정을 거쳐 경북을 제외한 전국에서 남학생 35명과 여학생 31명 등 우수한 역량을 갖춘 학생들이 최종합격자로 선발됐다.

영천고등학교는 군인자녀 교육환경 개선과 지역인재 양성을 목표로 중앙정부와 지자체, 교육청, 학교가 협력하는 체계적인 준비 과정을 거쳐 이번 성과를 이뤄냈다.

경북교육청은 사교육에 의존하지 않는 공교육 중심 교육체계 구축을 위해 전교생 기숙사 생활이 가능하도록 약 270여억 원을 투입해 기숙사를 신축․리모델링하고 방과후 및 주말 프로그램, 방학 집중 캠프 등 특색 있는 교육과정 운영을 위한 행․재정적 지원을 적극 추진하고 있다.

또 군인자녀의 특성을 반영해 사관학교 진학 맞춤형 ‘사관스쿨’을 비롯해 국제교류 프로그램, 리더십 아카데미, 예체능 프로그램, 과학중점교의 특성을 살린 교과 융합 프로젝트 등 다양한 교육활동을 운영할 계획이다.

영천고등학교는 2년여에 걸친 공사를 마무리하고 올 연말 완공되는 최신 본관 건물로의 입주를 앞두는 등 신입생 맏이를 위한 마지막 준비에 박차를 가하고 있다.

임종식 경북교육감은 “앞으로도 영천고등학교가 군인자녀를 비롯한 모든 학생이 지역에서도 최상의 교육을 받을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.