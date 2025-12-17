2023년부터 핵심 지표 전반서 3년 연속 우수성 입증

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 소비자 평가 기반 ‘2025 KIMA 한국산업주요기업평가’에서 자동차 분야 수입차 부문 주요기업으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

‘KIMA 한국산업주요기업평가’는 소비생활과 밀접한 핵심 산업군의 성장을 선도하는 주요기업에 대한 소비자 평가로, 실제 구매 경험이 있는 소비자들의 제품 및 서비스에 대한 경험 지표와 빅데이터를 기반으로 진행된다. 올해 평가는 7월부터 10월까지 국내 소비자 5500여 명의 평가 데이터를 바탕으로 진행됐다.

수입차 부문은 ▷제품 및 서비스 품질 만족도 ▷브랜드 인지도 ▷디자인 만족도 ▷서비스센터 이용 만족도 ▷고객 소통 및 응대 만족도 ▷가격 대비 전반적 만족도 등 총 6개 소비자 핵심 지표를 기반으로 분석됐다. 벤츠 코리아는 전 항목에서 우수한 평가를 받으며, 18개 수입차 브랜드 가운데 주요기업으로 선정됐다.

벤츠 코리아 관계자는 “KIMA 한국산업주요기업평가에서 3년 연속 주요기업으로 선정된 것은, 고객들이 벤츠와 함께하는 여정에서 경험하신 삼각별에 대한 신뢰가 꾸준히 유지되고 있다는 의미라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 고객 중심 철학을 바탕으로 최고의 브랜드에 걸맞은 최고의 제품과 서비스를 제공하며 브랜드 가치를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 벤츠 코리아는 전국 64개 공식 전시장, 73개 공식 서비스센터에서 체계적이고 전문적인 판매 및 서비스 프로그램을 운영하며, 브랜드 명성에 걸맞은 최고의 제품과 차별화된 서비스를 제공하고 있다.