양주시 아파트 거래량 최근 5년 내 ‘최다’... 매매가 · 전세가도 동반 상승세 뚜렷

서울 접근성 등 강화 잇따르는 양주시… 분양가 상승세 속 기 분양 단지 재조명

10.15 부동산 대책 발표 이후 양주시 부동산 시장이 활기를 되찾는 모습이다. 수도권 전반에 규제가 강화된 가운데, 양주시가 이른바 ‘풍선효과’의 수혜 지역으로 떠오르고 있다. 특히 최근 급등한 신규 분양가에 부담을 느낀 수요자들이 가격 경쟁력을 갖춘 기 분양 단지로 눈을 돌리고 있다는 점이 체크 포인트다.

실제 거래 지표에서도 회복 흐름이 확인된다. 한국부동산원에 따르면, 올해 10월 양주시 아파트 매매 거래량은 총 316건으로 집계됐다. 이는 올해 들어 월 기준 최다 거래량이자 부동산 호황기였던 2021년 10월(191건)을 웃도는 수치다. 최근 5년간 10월 거래량 가운데서도 가장 높은 기록이다.

가격 지표 역시 반등세를 보이고 있다. 양주시 매매가격지수는 지난 6월 저점을 형성한 이후 점진적인 회복 흐름을 나타내며, 10월 기준 100.02를 기록해 상승 전환에 성공했다. 전세가격지수 또한 꾸준히 오름세를 보이며 100.61(10월 기준)을 기록했다. 매매와 전세 시장이 동시에 안정화 양상을 보이면서, 시장 불확실성이 걷히고 있다는 분석이 나온다.

주된 매수층이 경제활동이 활발하고 서울 등 수도권 출퇴근 수요가 많은 30·40세대라는 점도 눈여겨볼 만하다. 실제로 10월 전체 거래 중 30대와 40대의 거래 비중은 약 37%를 차지했으며, 여기에 50대 매수세까지 더해지면서 실거주 목적의 수요가 시장을 안정적으로 지탱하고 있는 것으로 나타났다. 양주시는 현재 운행 중인 수도권 지하철 1호선을 비롯해 GTX-C 노선과 지하철 7호선 연장이 예정돼 있어 서울 접근성이 한층 개선되고 있는 지역으로 평가된다.

수요자들이 양주로 눈을 돌리는 또 다른 이유는 가파른 분양가 상승세가 꼽힌다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면, 올해 10월 기준 경기도 민간아파트 ㎡당 평균 분양가격은 764만 2천 원으로, 지난 1월(653만 7천 원) 대비 약 16.9% 급등했다. 3.3㎡당 2,526만원을 넘어선 것으로 국민평형 기준 8억 3천만원을 넘어선다.

원자재값 인상과 공시지가 상승 등의 영향으로 신규 분양가는 앞으로도 오를 가능성이 크다. 이에 이미 분양가가 확정된 기 분양 단지나 미분양 물량의 상대적 가치가 부각되고 있다.

이 가운데, 지하철 1호선 덕계역 초역세권 입지에서 선착순 분양을 진행 중인 ㈜신영의 지웰 브랜드 단지 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 대표적인 사례로 꼽힌다.

경기도 양주시 덕계동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡의 1,595가구 규모의 대단지로, 시공은 대방산업개발이 맡았다.

현재 선착순 동∙호 지정 계약을 진행 중이며, 1차 계약금 500만 원 정액제 및 2차 계약금 무이자 대출 등 다양한 금융 혜택이 제공된다. 또한, 계약조건 안심보장제를 실시해, 향후 분양 조건이 변경될 경우 기존 계약자에게도 동일한 조건을 소급 적용한다. 발코니 확장 선택 시 유리 난간을 무상으로 제공하며, 입주민 전용 셔틀버스 2대도 제공될 예정이다. 중도금 납입 이전 전매가 가능하다는 점 역시 체크 포인트다.

입지 여건도 눈에 띈다. 지웰 엘리움 양주 덕계역은 지하철 1호선 덕계역이 도보 약 5분 거리에 위치한 초역세권 단지로, 회천남로를 비롯해 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로 양주IC 등 주요 도로망 이용이 수월하다. 여기에 수도권광역급행철도(GTX) C노선 및 지하철 7호선 연장, 서울~양주 고속도로(2030년 개통 예정), 수도권 제2순환고속도로 전 구간 개통(2029년 예정) 등 굵직한 교통 인프라도 예정되어 있다.

교육∙생활∙자연환경 등 완성형 인프라도 돋보인다. 덕계역 중심상권에 병의원과 학원, 식당 등 생활 인프라가 밀집해 있으며, 이마트와 LF스퀘어 등 대형 편의시설도 인근에 위치한다. 회천새봄초(2026년 9월 예정), 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 있고, 덕계역 학원가도 가깝다. 수변공원, 고장산 등 풍부한 휴식공간에 더해, 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’ 조성도 예정돼 있다.

지웰 및 엘리움의 브랜드 시너지가 극대화된 상품성도 기대를 모은다. ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3~4베이(Bay) 설계를 적용했으며, 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다.

단지 내 커뮤니티 시설은 전 연령대가 이용할 수 있도록 다양하게 구성했다. 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 신간 및 스테디셀러를 직접 큐레이션해 차별화된 문화공간으로 조성될 예정이다. 이외에도 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터, 맘스스테이션 등 편의 시설과 피트니스, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식사우나가 포함된 샤워룸, 게스트하우스 등이 마련된다. 또한, 녹지광장과 산책로를 조성하여 쾌적한 주거 환경을 조성하고자 했다.

견본주택은 경기 양주시 고읍동에 위치해 있다.