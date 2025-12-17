- 행안부 주관 평가서…도민 참여 확대‧현장 중심 점검으로 재난 예방 성과 인정

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 행정안전부 주관 올해 집중안전점검 평가에서 ‘우수기관’으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

집중안전점검은 세월호 참사 이후 지난 2015년부터 재난 및 사고 발생 우려가 높은 시설에 대해 정부, 지자체, 안전관련 유관기관, 민간전문가, 도민이 위험요인을 사전에 발굴·개선하는 범국가적인 안전관리 체계다.

도는 24개 평가지표 중 ▷실행계획 수립의 적절성 ▷점검 추진 실적 ▷기관장 관심·참여도 ▷특수시책 및 우수사례 ▷지적사항에 대한 신속한 후속조치 및 이행 관리 등 대부분 지표에서 높은 평가를 받았다.

이 중 한국해비타트사업단, 농어촌 주거환경개선사업 등 공공지원사업과 연계해 주거 취약 계층 도민의 주거안전확보에 기여한 점은 우수사례로 꼽혔다.

시군에서는 부여군과 공주시가 우수기관으로 선정됐다. 행안부는 도와 부여군에 정부포상(국무총리), 공주시에 행안부 장관 표창을 수여할 예정이다.

충남도 신동헌 자치안전실장은 “이번 성과는 도와 시군, 민간 전문가, 도민이 함께 만들어낸 결과”라며 “앞으로 사전 예방 중심의 안전정책을 강화해 ‘안전 충남’을 실현해 나가겠다”고 말했다.