115형 이어 55·66·75·85·100형 선보여 고성능 NPU ‘마이크로 RGB AI 엔진’ 탑재 퍼플렉시티·코파일럿 탑재, AI 서비스 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 2026년형 마이크로 RGB TV 라인업을 55·66·75·85·100형으로 늘리고, 내년 1월 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 공개한다고 17일 밝혔다.

올 8월 115형 마이크로 RGB TV를 최초 출시한 삼성전자는 5개월 만에 라인업을 6종으로 대폭 확대하며 소비자들의 프리미엄 TV 선택 폭을 넓혔다.

마이크로 RGB TV의 후면 광원은 백색 LED가 아닌 100㎛(마이크로미터·100만분의 1m) 이하로 줄인 RGB(빨강·초록·파랑) 컬러 LED다. 빨강·초록·파랑 색상을 각각 독립적으로 정밀 제어할 수 있다.

이를 통해 어두운 부분과 밝은 부분을 보다 정교하게 조정해 명암 표현을 높이는 ‘로컬 디밍 효과’를 극대화한다. 소자가 미세해진 만큼 깊은 검은색과 밝은 이미지를 섬세하게 표현할 수 있다.

삼성 마이크로 RGB TV는 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 색 정확도 지표 BT2020 면적률 100%를 달성해 독일 시험∙인증 전문 기관 VDE로부터 ‘Micro RGB Precision Color’ 인증도 획득했다.

또한, 고성능 신경망처리장치(NPU) 기반의 마이크로 RGB AI 엔진을 탑재해 콘텐츠를 4K로 업스케일 해주는 ‘4K AI 업스케일링’, 장면별로 최적의 색상을 구현하는 ‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’ 등의 성능을 제공한다.

삼성 마이크로 RGB TV는 ▷빅스비 ▷퍼플렉시티 ▷코파일럿 등 다양한 AI 서비스를 탑재해 사용자 편의를 높였다. 단순 스크린을 넘어 사용자의 요구를 이해하고 상호작용하며 도움을 제공하는 ‘비전 AI 컴패니언’을 경험할 수 있다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “마이크로 RGB TV 라인업 확대로 최고의 화질 경험을 원하는 많은 소비자들의 요구를 충족시킬 계획”이라며 “새롭게 떠오르는 프리미엄 제품인 마이크로 RGB 시장에서도 주도권을 지속적으로 확보할 것”이라고 말했다.