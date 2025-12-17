전장 기술에 AI 적용해 차량 안전·편의 높여

투명 OLED 전면유리로 신호 대기시간 보여줘

AI가 운전자 시선 분석, 맞춤형 정보 전달

뒷좌석 창문으로 콘텐츠 시청, 영상통화도

LG전자가 CES 2026에서 인공지능(AI) 기반 차량용 설루션을 선보인다. 사진은 차량으로 음식을 픽업할 때 직원이 수어를 사용하자 AI가 창문 디스플레이에 자막을 띄워 소통을 도와주는 모습. [LG전자 제공]
[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 내년 1월 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 차량 내부를 더 안전하고 편리한 공간으로 만들어주는 인공지능(AI) 기반 차량용 설루션을 선보인다고 17일 밝혔다.

이번에 ‘CES 최고 혁신상’을 받은 LG전자의 AI 기반 차량용 설루션은 ▷운전석 전면유리에 투명 OLED 디스플레이를 적용한 ‘디스플레이 솔루션’ ▷운전석과 조수석의 시선을 분석하는 ‘비전 설루션’ ▷뒷좌석에서 맞춤형 서비스를 제공하는 ‘엔테테인먼트 설루션’으로 구성됐다.

LG전자는 CES 2026에서 세 가지 솔루션을 경험해볼 수 있는 체험존을 운영한다.

디스플레이 설루션은 AI가 주변 환경을 분석해 투명 OLED가 적용된 전면유리로 필요한 정보를 보여준다. 예를 들어 신호등이 나타나면 신호등 주변에 대기 시간을 표시해준다. 자율주행 중 벚꽃이 만개한 도로를 지날 때 흩날리는 벚꽃이 연출되고, 터널을 통과할 때는 몽환적인 숲의 이미지가 나타나 운전자는 가상현실 수준의 몰입감 넘치는 경험을 할 수 있다.

LG전자의 AI 기반 차량용 설루션 중 ‘비전 설루션’은 탑승자 시선이 멈춘 전광판의 제품 정보를 중앙 디스플레이로 보여준다. [LG전자 제공]
비전 설루션은 차량 내외부 카메라를 통해 운전자와 탑승자의 시선을 분석한다. AI가 일정 시간 운전자 시선 이탈을 감지하면 자동으로 자율주행모드로 전환한다. 탑승자의 시선이 전광판에 머무르면 전광판에 뜬 제품 정보를 제공하고 구매까지 돕는다.

엔터테인먼트 설루션은 탑승자 맞춤형 경험을 제공한다. AI가 차창 밖 풍경을 인식하고 해당 장소에서 찍은 사진을 창문 디스플레이로 보여준다. 영상통화도 가능하며 탑승자가 좋아할 만한 콘텐츠도 추천해준다. 차량으로 음식을 픽업할 때 직원이 수어를 사용하면 AI가 이를 해석해 차창에 자막을 띄워 소통을 돕는다.

은석현 LG전자 VS사업본부장 부사장은 “글로벌 완성차 고객사와 이미 논의 중인 인캐빈 센싱 등 양산 중인 설루션에 다양한 AI 기능을 더해 미래 모빌리티 비전을 구체화했다”라며 “이러한 혁신을 수년 내 현실로 만들어 인공지능중심차량 시대를 선도할 것”이라고 말했다.


