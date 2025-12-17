전장 기술에 AI 적용해 차량 안전·편의 높여 투명 OLED 전면유리로 신호 대기시간 보여줘 AI가 운전자 시선 분석, 맞춤형 정보 전달 뒷좌석 창문으로 콘텐츠 시청, 영상통화도

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 내년 1월 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 차량 내부를 더 안전하고 편리한 공간으로 만들어주는 인공지능(AI) 기반 차량용 설루션을 선보인다고 17일 밝혔다.

이번에 ‘CES 최고 혁신상’을 받은 LG전자의 AI 기반 차량용 설루션은 ▷운전석 전면유리에 투명 OLED 디스플레이를 적용한 ‘디스플레이 솔루션’ ▷운전석과 조수석의 시선을 분석하는 ‘비전 설루션’ ▷뒷좌석에서 맞춤형 서비스를 제공하는 ‘엔테테인먼트 설루션’으로 구성됐다.

LG전자는 CES 2026에서 세 가지 솔루션을 경험해볼 수 있는 체험존을 운영한다.

디스플레이 설루션은 AI가 주변 환경을 분석해 투명 OLED가 적용된 전면유리로 필요한 정보를 보여준다. 예를 들어 신호등이 나타나면 신호등 주변에 대기 시간을 표시해준다. 자율주행 중 벚꽃이 만개한 도로를 지날 때 흩날리는 벚꽃이 연출되고, 터널을 통과할 때는 몽환적인 숲의 이미지가 나타나 운전자는 가상현실 수준의 몰입감 넘치는 경험을 할 수 있다.

비전 설루션은 차량 내외부 카메라를 통해 운전자와 탑승자의 시선을 분석한다. AI가 일정 시간 운전자 시선 이탈을 감지하면 자동으로 자율주행모드로 전환한다. 탑승자의 시선이 전광판에 머무르면 전광판에 뜬 제품 정보를 제공하고 구매까지 돕는다.

엔터테인먼트 설루션은 탑승자 맞춤형 경험을 제공한다. AI가 차창 밖 풍경을 인식하고 해당 장소에서 찍은 사진을 창문 디스플레이로 보여준다. 영상통화도 가능하며 탑승자가 좋아할 만한 콘텐츠도 추천해준다. 차량으로 음식을 픽업할 때 직원이 수어를 사용하면 AI가 이를 해석해 차창에 자막을 띄워 소통을 돕는다.

은석현 LG전자 VS사업본부장 부사장은 “글로벌 완성차 고객사와 이미 논의 중인 인캐빈 센싱 등 양산 중인 설루션에 다양한 AI 기능을 더해 미래 모빌리티 비전을 구체화했다”라며 “이러한 혁신을 수년 내 현실로 만들어 인공지능중심차량 시대를 선도할 것”이라고 말했다.