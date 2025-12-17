‘탠덤(Tandem)’ OLED 기술의 무한 가능성과 확장성 강조 사업 시작 13년 만에 발표 독보적 기술 경쟁력 전파 차원

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 OLED(유기발광다이오드) 기술의 본질인 무한한 가능성과 확장성을 강조하는 의미를 담은 ‘탠덤(Tandem)’ 기술 브랜드를 17일 론칭했다. 사업 시작 13년 만에 자사의 독보적 기술인 OLED의 경쟁력을 알리기 위해서다.

LG디스플레이는 OLED 기술의 본질인 무한한 가능성과 확장성을 강조하는 의미를 담아 이번 기술 브랜드를 공개했다.

기술 단위 수준에 머물던 명칭들을 ‘탠덤 WOLED(백색 OLED)’와 ‘탠덤 OLED’로 조직화해 고객에 일관되고 신뢰도 높은 브랜드 가치를 전달하며 시장 공략에 박차를 가한다는 전략이다.

브랜드명인 ‘탠덤’은 OLED 소자의 적층 구조를 통해 장수명·고휘도·저전력 등 내구성과 성능을 높인 LG디스플레이 OLED의 강점을 강조했다.

대형 WOLED의 브랜드 명은 ‘탠덤(Tandem) WOLED’다. 업계 최초로 빛의 삼원색인 R(레드)·G(그린)·B(블루) 소자를 각각 독립된 층으로 쌓은 적층 구조를 의미하는 탠덤에 LG디스플레이 OLED 기술의 고유 특성인 화이트 광원을 의미하는 ‘W’를 더해 직관적인 브랜드명을 완성했다.

중소형 OLED 브랜드는 ‘탠덤(Tandem) OLED’로 RGB 소자층을 2개로 쌓은 기술적 특징을 반영해 탠덤 기술의 헤리티지를 부각했다.

이번 기술 브랜드는 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에서 처음 공개된다. LG디스플레이는 CES 메인 전시장 인근 콘래드(Conrad) 호텔과 모빌리티 기술 전시관인 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 각각 대형 OLED 부스와 차량용 부스를 세우고 고객들과 만날 예정이다.

LG디스플레이 관계자는 “LG디스플레이 OLED의 지향점은 뛰어난 화질과 자유로운 폼팩터를 통해 사람과 디바이스의 소통을 더욱 자연스럽고 깊이 있게 만드는 것”이라며 “이번 기술 브랜드 체계 수립을 계기로 LG디스플레이 OLED만의 차별화된 고객가치와 독보적 경쟁력을 널리 알리고 글로벌 시장에서 브랜드 신뢰도 높여 가겠다”고 강조했다.