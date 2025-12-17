[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 16일 시청 대회의실에서 조현일 경산시장이 이철우 경북지사, 김두겸 울산시장과 함께 ‘경산~울산 간 고속도로 건설’을 위한 공동선언문을 채택했다.

이날 행사에는 이철우 지사, 김두겸 시장 외에도 조지연 국회의원, 시의회 안문길 의장 및 시․도 의원, 지역기업체, 경산시 관계자 등이 참석하였다.

이날 채택한 공동선언문은 국토교통부가 내년 초 고시 예정인 ‘제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에 ‘경산~울산 간 고속도로’를 포함시키기 위한 3개 지자체 간 공동 대응의 일환으로 마련됐다.

국가 기간산업의 안정성 확보와 지역경제 활성화를 위한 핵심인프라 구축, 국가적 이익 적극 발굴 및 공유, 영남권 상생발전과 국가 균형성장에 기여하기 위한 공동 협력 체계 강화 등의 내용이 담겼다.

행사에 참여한 조지연 국회의원은 “지난 9월 경북도, 울산시, 경산시와 함께 ‘경산~울산 고속도로 신설 정책 토톤회’를 개최한 데 이어 오늘 공동선언문을 채택한 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “국토교통부에 범시민의 뜻을 담은 16만 서명부를 전달하는 등 경산~울산 고속도로가 제3차 고속도로 건설계획에 반영될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.

조현일 경산시장도 환영사를 통해 “고속도로 건설을 위해 목표한 10만 명을 훌쩍 넘어 16만명이 넘는 시민들이 뜨거운 열기로 서명운동에 참여해 주셨다“며 ”오늘 서명한 공동선언문과 함께 16만 시민들의 고속도로 건설을 위한 뜨거운 염원을 그대로 국토교통부에 전달하겠다“고 말했다.

이철우 경북지사는 “경산과 울산을 잇는 고속도로가 영남권의 새로운 경제 지도를 그리고 후손에게 물려줄 자랑스러운 자산이 될 수 있게 반드시 길을 열겠다”고 강조했다.

한편 경산시와 경북도, 울산시는 이날 채택한 공동선언문을 17일 오전 김윤덕 국토교통부 장관에게 전달할 계획이며 국토교통부는 ‘제3차 고속도로 건설계획을 조만간 고시할 예정이다.