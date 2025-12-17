2파전 구도 속 자신 둘러싼 ‘부적격론’ 반박 금리인하 필요성 강조

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 유력 후보 중 한 명으로 거론되는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장은 16일(현지시간) “누군가가 대통령과 잘 협력해온 가까운 친구라는 이유로 (연준 의장) 자격이 안 된다는 의견은 대통령이 거부할 것”이라고 말했다.

해싯 위원장은 이날 CNBC방송과 인터뷰에서 ‘왜 연준 의장을 맡아야 하는지를 30초 이내로 요약해 설명해달라’는 요구에 “누군가가 그 직책을 거부당해선 안 되는 이유를 30초로 요약해주겠다”며 이같이 밝혔다.

해싯 위원장은 내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임자 후보로 케빈 워시 전 연준 이사와 더불어 가장 유력하게 거명되는 인사다. 그의 이러한 언급은 최근 차기 의장 임명권자인 도널드 트럼프 대통령에게 직접 의견을 개진할 수 있는 고위 인사들이 해싯 위원장에 대해 ‘대통령과 너무 가깝다’는 이유로 반대 의견을 전달했다는 최근 언론보도에 대한 입장을 밝힌 것이다.

해싯 위원장은 “미국 민주주의의 위대한 점의 하나는 그런 직책을 고려할 때 많은 논의와 검증이 이뤄진다는 점”이라며 “결국 이는 모두가 더 나은 선택을 하도록 도울 것이다. 그래서 나는 사람들이 어떤 의견을 표명하는 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.

그는 또한 자신의 경쟁자인 워시 전 연준 이사에 대해 “많은 경험을 갖고 있다. 그가 연준 의장이 된다면 그 직책은 훌륭한 사람에게 맡겨지는 것”이라며 “대통령은 어려운 선택을 하지 않는다. 좋은 선택지밖에 없다”고 했다.

해싯 위원장은 이날 발표된 미국 비농업 일자리 수치 등을 놓고 트럼프 대통령과 1시간30분 정도 대화했다면서 “결론은 대통령이 금리가 더 낮아질 수 있다고 생각한다는 것이고, 나도 그렇게 생각한다”고 했다.

그는 또 연준의 독립성을 강조하면서 “내가 그 자리(연준 의장)에 있다면 다른 구성원들과 협의하고 어떤 합의점을 도출할 수 있을지 보겠다”면서도 “하지만 정말 신중하게 경제 분석을 하고 공급과 수요 충격의 차이를 고려한다면 금리를 낮출 여지가 많다는 것을 보게 될 것”이라고 밝혔다.