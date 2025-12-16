해시드오픈리서치 세미나 “3분기 전통과 디파이 경계 모호해져” “전통금융, 스테이블코인 발행 너머 서비스로”

[헤럴드경제=유동현 기자] “RWA(실물자산토큰화) 시장은 무조건 커질 것입니다. 전통 금융기관 입장에서 손해가 없는데 정작 유동성은 좋아지기 때문입니다”

김서준 해시드 대표는 해시드오픈리서치가 16일 ‘디파이와 전통금융의 협력과 확장 전략’을 주제로 개최한 세미나를 통해 “RWA 시장은 내년부터 무서운 속도로 커질 것”이라며 이 같이 강조했다.

그는 “RAW 자산군 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 건 국채나 신용”이라면서 “이를 넘어서 최근에는 농산물 같은 원자재까지 빠른 속도로 토큰화되기 시작하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “내년 RWA 시장은 스테이블코인을 제외하더라도 수백 조에 달하는 규모로 성장할 것이다”고 전망했다. 미국은 물론 독일도 최근 전자증권법을 통해 퍼블릭 블록체인 위에 채권 발행이 합법화됐다. 김 대표는 “한국도 (RWA) 관련된 입법들이 정비가 되면 이 시대가 금방 찾아올 것이다”고 전망했다.

김 대표는 지난 3분기를 두고 “전통 금융과 디파이 경계가 모호해지고, 상호 의존적이고 통합된 단일 레이어로 나타나는 중요한 시기”라고 평가했다. 그러면서 “변화를 가장 극단적으로 보여주는 것 중 하나가 상장지수펀드(ETF) 시장”이라고 짚었다. 비트코인과 이더리움의 시가총액에서 ETF가 차지하는 비중은 각각 7%, 5%에 달한다. 특히 비트코인은 하버드 대학교가 가장 많이 투자하는 자산으로 등극한 점은 “깜짝 놀랄 소식”이라고 강조했다.

‘이자 지급형 ETF’도 곧 출시될 전망이다. 이자 지급형 ETF란 스테이킹에 보상을 이자처럼 지급하는 형태다. 김 대표는 “미국에서 스테이킹된 ETF가 아직 승인이 안됐지만 블랙록이 신청을 한 상태”라며 “예측에 따라 다르지만 빠르면 올해 말 늦어도 내년 1분기 내에 출시될 것으로 보인다”고 했다. 그는 “전통 금융업계가 크립토에 갖고 있는 비판적 태도 중 하나가 ‘일드(yied)’를 만들어내지 않는 에셋이었다”며 “앞으로 (스테이킹 ETF 허용 시) 이더리움은 온체인으로 리스테이킹이나 테크닉을 더하면 최대 6~7%를 만들 수 있다”고 했다.

조진석 한국디지털에셋(KODA) 대표는 이날 기조연설을 통해 “금융기관들은 스테이블코인, 상장지수펀드(ETF), 증권형토큰(STO)까지 관심이 많지만, 실질적인 디파이와 상태계 확장에 대해서는 상대적으로 떨어진다”며 “전통 금융기관이 결국 해야할 영역은 스테이블코인 발행이 아니라 스테이블코인을 통한 서비스”라고 했다. 그러면서 “가장 잘 하는 리스크 관리, 상품 규제 준수 등 디파이 쪽이 약한 부분을 커버하면서 시장을 확대야 한다”고 제언했다.

김용일 아바랩스 아시아 총괄은 이날 세미나에서 규제 준수형 사례를 소개했다. 한국인이 가령 싱가포르로 여행을 가면 알리페이를 통해 QR 코드로 결제가 가능하다. 이 과정에서 알리페이와 제휴된 카카오페이에서 금액이 빠져나간 후 싱가포르 은행에서 환전 과정을 거쳤다. 이때 환전 수수료는 물론 시간이 소요됐다. 그러나 지난해 11월 싱가포르 통화청이 규제를 허용하면서 이 같은 환전 과정에서 은행 역할 대신 블록체인이 가능해졌다. 아발란체를 활용해 원화를 싱가포르 달러 스테이블코인인 XSGD로 자동 전환되면서다. 김 총괄은 “이제는 과거 은행에 지불해야 했던 비용을 전부 내지 않아도 된다”고 소개했다.

스콧 리 솔라나 재단 한국 총괄은 이날 세미나를 통해 스테이블코인 유통 구조의 중요성을 강조했다. 국내에서도 스테이브로인 등을 규율하는 디지털자산법을 마련하고 있는 가운데, 다양한 업체들이 참여하는 컨소시엄 형태가 유력한 방식으로 관측된다. 스콧 총괄은 “스테이블코인은 발행보다 유통이 더 중요하다”며 “유통에서 나오는 인센티브를 같이 나누는 구조를 가지면서 지금 가파르게 성장하고 있다”고 했다. 그러면서 “한국도 이와 유사한 구조로 발행되지 않을까 싶다”고 했다.