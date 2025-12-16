400조원대로 하락…20여년 증가세 이어오다 감소

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 건설업 매출액이 전년 대비 3.8% 감소했다.

건설업 매출이 줄어든 것은 코로나19 팬데믹 영향으로 감소했던 2020년 이후 4년 만이며, 감소폭으로는 외환위기 직후였던 1999년(-11.1%) 이후 가장 크다. 이는 건설업 경기 침체가 그만큼 깊어졌음을 보여주는 대목이다.

16일 국가통계포털이 발표한 ‘2024년 건설업 조사(기업실적 부문)’에 따르면, 지난해 건설업 매출액은 487조7000억원으로 전년보다 3.8%(19조원) 감소했다.

건설업 매출은 2023년 처음으로 500조원을 넘어섰지만 지난해 다시 400조원대로 내려앉았다.

이 같은 매출 감소는 이례적으로 평가된다. 외환위기 여파로 1998년(-12.9%)과 1999년(-11.1%) 연속 두 자릿수 감소율을 기록한 이후 건설업 매출은 20여년간 꾸준한 증가세를 이어왔다.

2020년 코로나19 사태로 1.9% 감소한 뒤 다시 회복해 2022년에는 12.3%, 2023년에는 9.9% 증가하는 등 10% 안팎의 성장세를 보이기도 했다.

업종별로 보면 종합건설업 매출은 311조4000억원으로 전년보다 5.3%(17조5000억원) 감소했고, 전문직별 공사업 매출도 176조3000억원으로 0.9%(1조6000억원) 줄었다.

해외건설 매출은 48조4000억원으로 17.5%(7조1000억원) 급증했으나, 국내건설 매출이 439조3000억원으로 5.6%(26조1000억원) 감소하면서 전체 매출 하락을 이끌었다. 시공능력평가액 기준 상위 100대 건설사의 매출액 역시 189조4000억원으로 전년 대비 6.9% 감소했다.

반면, 건설업 기업체 수는 지난해 8만9101개로 전년보다 1.4%(1210개) 증가했고, 종사자수 역시 175만9000명으로 2.8%(5만2000명) 늘었다.

그러나 건설비용은 477조7000억원으로 2.6%(12조8000억원) 감소했으며 건설업 부가가치도 143조2000억원으로 5.2%(7조9000억원) 줄었다. 부가가치는 급여총액과 퇴직급여, 복리후생비, 임차료, 세금 및 공과금, 감가상각비, 대손상각비, 영업이익, 납부 부가가치세 등을 모두 합산한 수치다.