‘2025년 기부·나눔단체 초청행사’ 개최

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령과 김혜경 여사는 16일 기부·나눔 단체를 용산 대통령실 청사로 초청해 각 단체에 성금을 기부하고 간담회를 가졌다.

대통령실에 따르면 이 대통령 부부는 이날 용산 대통령실에서 ‘2025년 기부·나눔단체 초청행사’를 개최했다.

이번 행사는 연말연시를 맞아 이웃을 살피고 돕는 기부·나눔문화의 확산과 관심을 촉구하기 위해 실시됐다.

먼저 이 대통령은 “‘등 따시고 배부른 게 최고’라는 말이 있는데, 반대로 말하면 춥고 배고픈 것이 얼마나 서럽고 괴로운지 알 수 있다”면서 “‘성냥팔이 소녀’가 떠올랐다. 다시 줄거리를 찾아보니 결말이 참 잔혹하다. 우리 세상이 그렇게 잔인하지는 않았으면 좋겠다는 생각이 든다”고 했다.

그러면서 “정부와 행정이 최소한의 안전선을 지켜야 하나, 부족할 때가 있다”면서 “슬프고 서러운 분들게 희망과 편안함을 주는 여러분께 진심으로 감사한다”고 말했다.

이어 “작은 정성이 큰 정성을 만든다”며 “작은 정성이라도 후원자분들이 최선을 다해 주신 것을 알고 있다”고 말했다. 아울러 참석자들에게 “함께 따뜻한 세상을 만들어 가자”고 했다.

이날 기부·나눔단체 관계자와 후원 아동·청소년 대표들이 직접 자신들의 사연을 공유하면서 소감을 밝히기도 했다. 세이브더칠드런이 운영하는 세움센터에서 꿈을 찾은 장준희 군은 “교육비 등 지원을 통해 그간 경제적 어려움으로 하지 못했던 반려동물 관련 자격증을 6개 취득하고, 희망 전공으로 대학에 합격했다”고 사연을 전했다. 그러면서 “아이들이 꿈을 찾고 배울 수 있는 기회가 많아지면 좋겠다”는 소망을 밝혔다.

이날 행사에는 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 밀알복지재단, 바보의나눔, 사회복지공동모금회, 세이브더칠드런, 아름다운 동행, 월드비전, 유니세프, 초록우산어린이재단, 푸르메재단, 푸드뱅크, 한국해비타트 등 주요 기부·나눔단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 초대됐다.

정부에선 정은경 보건복지부 장관, 강훈식 대통령비서실장, 전성환 경청통합수석, 허은아 국민통합비서관 등이 배석했다.