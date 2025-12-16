정부, 현대LNG해운 해외 매각 승인 불허해야

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산 시민단체가 현대LNG해운의 해외 매각 추진에 대해 강하게 반발하고 나섰다.

‘부산항발전협의회’와 ‘부산항을사랑하는시민모임’은 16일 공동 성명을 내고 국내 사모펀드 운용사 IMM 컨소시엄이 현대LNG해운을 인도네시아 시나르마스 그룹에 매각하기로 결정하고 정부의 최종 승인을 기다리고 있는 것과 관련해 “국가 에너지 안보와 부산 해양산업의 근간을 흔드는 결정”이라며 매각 철회를 촉구했다.

이들 단체는 성명에서 “현대LNG해운은 LNG선 12척과 LPG선 6척을 보유한 대한민국의 핵심 에너지 수송 선사”라며 “현대LNG해운이 사모펀드에 의해 해외 자본으로 넘어가는 것은 부산을 글로벌 해양수도로 육성하겠다는 정부 정책 기조에 정면으로 배치된다”고 주장했다.

특히 정부가 해양수산부 부산 이전을 추진하며 ‘글로벌 해양수도 부산’ 도약을 위한 기반을 다지고 있는 상황에서 현대LNG해운의 해외 매각이 현실화될 경우, 사모펀드가 대주주로 있는 SK해운과 에이치라인해운 등도 해외 매각으로 이어질 수 있는 명분될 수 있다고 우려했다.

단체들은 또 현대LNG해운 매각이 이뤄질 경우 국가 주요 에너지의 안정적인 수송권을 상실하는 심각한 결과를 초래할 수 있다고 지적했다.

아울러 해외 자본이 대주주가 될 경우 비상사태 시 정부의 운항 명령에 따르지 않거나 더 높은 운임이 보장되는 항로를 선택할 가능성이 커 LNG 공급망에 공백이 발생할 수 있으며 이는 에너지 안보에 중대한 위협이 될 수 있다고 강조했다.

이들 단체들은 “단기적으로 고용 승계를 약속하더라도 비용 절감을 이유로 고임금의 한국인 숙련 선원을 정리하고 저임금 외국인 선원으로 대체할 가능성을 배제할 수 없다”며 “이는 부산 지역 일자리 감소는 물론 장기적으로는 해기사 양성 기반 붕괴로 이어져 해양수도 부산의 인적 자원 기반을 근본적으로 흔들 수 있다”고 주장했다.