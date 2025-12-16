KB금융, 6개 계열사 대표 후보 추천 이홍구 KB증권 WM부문 대표 유임

KB금융지주는 16일 계열사대표이사후보추천위원회를 열고 올해 말 임기가 끝나는 증권·손해보험 등 6개 계열사의 대표이사 후보를 추천했다고 밝혔다.

KB증권 IB(기업금융)부문 대표에는 강진두(왼쪽) KB증권 경영기획그룹장 부사장, KB저축은행 대표에는 곽산업(오른쪽) KB국민은행 개인고객그룹대표 부행장이 낙점됐다. 이홍구 KB증권 WM(자산관리)부문 대표, 구본욱 KB손해보험 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 빈중일 KB캐피탈 대표, 성채현 KB부동산신탁 대표는 다시 추천돼 사실상 연임에 성공했다.

KB증권 IB부문 대표이사 후보로 추천된 강진두 부사장은 기업금융, 인수금융, 글로벌 등 다양한 IB 영역을 거치며 시장 경쟁력을 공고히 할 수 있는 전문성을 갖췄다는 점을 인정받았다고 KB금융은 설명했다.

또한 영업과 경영관리를 두루 경험한 균형감을 기반으로 안정적 세대교체와 지속 성장을 동시에 견인할 준비된 리더라는 평가를 받았다는 전언이다.

KB저축은행 대표이사 후보로 이름을 올린 곽산업 부행장은 디지털, 마케팅을 아우르는 경험을 토대로 KB저축은행을 모바일 금융플랫폼인 키위뱅크(Kiwibank) 중심의 디지털 전문채널로 변화시킬 적임자로 지목됐다. 고객기반 확대를 위한 은행과의 시너지 창출 역량을 겸비했다는 점도 인정받았다고 KB금융은 덧붙였다.

이홍구 KB증권 WM부문 대표를 포함한 5인은 유임된다.

이번에 추천된 후보는 이달 중 해당 계열사의 대표이사후보추천위원회 최종 심사 및 추천을 통해 주주총회에서 확정될 예정이다. 신임 대표이사의 임기는 2년, 재선임된 대표이사의 임기는 1년이다. 김은희 기자