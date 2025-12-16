재활용원료 자체로 GR 인증 업계 처음

한솔제지가 우유팩 재활용펄프로 ‘GR(Good Recycled·표지)’ 인증을 획득했다. 일반 종이제품이 아닌 재활용원료로 GR 인증을 받은 것은 업계 최초다.

산업통상부 국가기술표준원(KATS)이 내주는 GR은 1997년 도입됐다. 재활용 제품의 품질·안전성·환경성을 종합 평가해 우수한 재활용 제품에만 부여된다.

이번 인증으로 한솔제지는 자원순환체계에 기여하는 친환경 원료 생산능력을 공식적으로 인정받게 됐다. GR 인증 재생펄프는 폐기 우유팩을 질량 기준 50% 이상 투입해 종이원료인 펄프로 재활용한 제품. 천연펄프를 대체해 종이 제조에 사용된다. 일반 우유팩의 경우 2023년 기준 재활용률이 22.8%에 불과해 철, 유리병 등 다른 소재에 비해 현저히 낮다.

국표원 측은 16일 “우유팩 재활용펄프는 우유팩 재활용률 향상에 기여할 수 있다. 다양한 종이제품 생산에 있어 고품질의 원료로 활용이 가능하다는 점을 높이 평가해 적정성을 인정했다”고 설명했다.

한솔제지는 “당사 친환경 기술역량과 ESG경영 의지가 대외적으로 인정받았다. 생활과 밀접한 펄프·종이제품의 공급망 안정과 자원순환 확대에 기여할 것”이라 했다.