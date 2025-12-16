[헤럴드경제=김영철 기자] 푸충 유엔 주재 중국대표부 대사가 15일(현지시간) 열린 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의에서 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 철회를 요구했다고 NHK와 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 푸 대사는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 뒤를 이을 후임 사무총장 선출 등에 관한 이날 회의에서 다카이치 총리의 발언에 대해 “중국 내정에 대한 난폭한 간섭”이라며 철회를 요구했다. 그는 “대만은 중국 영토에서 떼어낼 수 없는 일부”라고도 강조했다.

이에 대해 야마자키 가즈유키 주유엔 일본대사는 “중국 측 주장은 사실에 반하고 근거가 부족하다”며 대화를 통해 냉정하게 대응할 방침을 나타냈다고 NHK는 전했다.

푸 대사는 이달 1일과 지난달 21일에는 다카이치 총리의 발언을 문제 삼는 서한을 구테흐스 사무총장에게 보내기도 했다.

앞서 다카이치 총리는 지난 달 7일 국회 답변 과정에서 “해상 봉쇄를 풀기 위해 미군이 오면 이를 막기 위해 (중국이) 무언가 무력을 행사하는 사태도 가정할 수 있다”며 “전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립 위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다”고 말했다.

존립 위기 사태는 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 상황을 뜻한다. 일본 현직 총리가 대만 유사시를 존립 위기 사태라고 공식 언급한 것은 처음이다.

다카이치 총리의 발언 이후 중국은 일본 여행 자제령, 일본 수산물 수입 금지 재개 등을 통해 일본에 압력을 가하면서 발언 철회를 요구하고 있다.