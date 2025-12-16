日 패션 플랫폼 ‘누구’에 19일 론칭…450개 브랜드 선봬

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 패션 플랫폼 스타트업인 메디쿼터스가 일본에서 운영하는 온라인 패션몰 ‘누구(NUGU)’에 ‘더현대 전문관’을 19일 연다고 밝혔다.

더현대관은 해외 오프라인 리테일에서 선보인 ‘더현대 글로벌’ 매장의 온라인 버전이다. 450여개의 K-패션 브랜드를 선보인다. 현대백화점이 상품 수출입과 통관을 총괄한다. 개별 브랜드는 해외 진출에 필요한 비용을 줄이고 판로를 확대할 수 있다.

일본 파르코백화점과 대만 신광미츠코시백화점에서 더현대 글로벌 오프라인 매장을 운영하는 현대백화점은 이번 더현대관으로 온·오프라인 채널을 모두 확보하게 됐다. 메디쿼터스와 협업도 확대한다. 현지 패션 인플루언서의 스타일을 반영한 아이템을 브랜드와 공동 기획하고, 더현대관에서만 구매할 수 있도록 단독 판매도 진행할 계획이다.

‘누구’는 월간 활성 이용자 수(MAU) 200만명 이상을 기록 중인 일본 온라인 패션몰이다. 전체 이용자 가운데 20대 비중은 70%에 달한다. 대형 인플루언서와 협업해 스타일링을 소개하는 방식의 마케팅이 강점이다. 현대백화점은 지난 5월, 스타트업 메디쿼터스에 300억원 규모의 전략적 투자를 단행하기도 했다.

현대백화점 관계자는 “일본 젊은 층의 호응을 얻는 ‘누구’의 메인 페이지에 더현대관을 배치해 고객 접점을 빠르게 늘릴 수 있을 것”이라며 팔로워 10만명대부터 70만명대를 보유하고 있는 다양한 패션 인플루언서들과 협업해 브랜드 정체성이 뚜렷한 K-패션 브랜드가 일본 고객에 스며들도록 하겠다”고 말했다.