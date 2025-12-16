시청 이력·선호 장르·시청패턴 등 개인 맞춤 최적화 지난 1월 대비 월간 사용자 수 2배, 대화 건수 6배 등 AI 품질관리 시스템 기반, 미디어 서비스 고도화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK브로드밴드는 B tv 고객들이 음성 대화를 통해 콘텐츠를 손쉽게 즐길 수 있는 인공지능(AI) 미디어 에이전트 ‘에이닷’ 누적 이용 건수가 1억건을 돌파했다고 16일 밝혔다.

지난해 9월 SK브로드밴드는 SK텔레콤의 생성형 AI ‘에이닷’을 B tv에 적용했다. 이를 통해 대규모언어모델(LLM) 기반, 자연스러운 멀티 턴 대화를 구현하는 등 ‘고객 맞춤형 서비스’를 선보였다. 올해는 B tv 홈 화면 상단에 에이닷을 별도 구성하는 등 사용자환경·사용자경험(UI·UX) 개편으로 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 기능을 강화했다.

AI 기반의 B tv 서비스 품질 고도화는 고객들의 긍정적인 반응을 끌어냈다. 올해 1월 대비 에이닷 월간 사용자 수가 2배 이상 늘었고, 실제 대화 건수는 6배 이상 증가했다. 고객의 시청 이력, 선호 장르, 실시간 방송 시청 패턴 등을 AI가 분석해 최적화된 콘텐츠를 제안한 결과, 추천 콘텐츠 시청 비율도 2배 이상 상승했다.

나아가 B tv는 이달에도 AI를 통한 개인화 경험 강화에 나선다. 셋톱박스 기종별 최신 업데이트를 통해 고객 프로필과 취향, 시청 흐름 등을 파악해 유용한 혜택과 콘텐츠를 직관적으로 제안한다. 이를 통해 신규 작품과 쿠폰 등을 손쉽게 확인할 수 있다. 또 특정 작품의 시놉시스 등 안내 문구를 확인하면 AI가 관련성 높은 콘텐츠들을 추천해 준다.

아울러 영화, 방송, 애니메이션, 키즈, 다큐멘터리 등 전 장르 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있는, B tv의 월정액 상품인 ‘B tv+’ 작품들만 모아볼 수 있는 탐색 기능도 신설된다.

고객의 불편 사항을 미리 찾아내는 새로운 품질관리 시스템(AQUA)도 도입됐다. AQUA는 시청 중 이상 현상이 발생하면 AI가 먼저 감지해 조치하는 똑똑한 고객경험지표(CEI) 시스템을 지향한다.

SK브로드밴드는 방송 설비부터 네트워크, 셋톱박스, TV에 이르기까지 B tv 서비스가 전달되는 모든 구간에서 품질을 실시간으로 꼼꼼하게 분석한다. 가령 B tv 시청 중 문제가 발생할 경우, AI가 먼저 문제를 찾아내고 해결한다.

김혁 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 “B tv 에이닷을 활용하는 고객들의 만족도가 크게 높아졌다”며 “앞으로도 고객들이 더욱 체감할 수 있는 AI 기반 개인화 서비스를 강화할 것”이라고 밝혔다.