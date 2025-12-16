과학·수학·신체활동까지… 체험과 활동으로 채운 노원형 겨울방학 프로그램 수학, 신체활동으로 완성하는 건강한 겨울방학까지... 배움과 건강 모두 놓치지 않아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 겨울방학을 맞아 노원구가 아이들의 배움과 건강을 동시에 책임지는 다채로운 특선 프로그램을 선보인다고 밝혔다.

추운 날씨로 실내 활동이 늘어나는 방학 동안, 단순한 돌봄을 넘어 체험형 학습과 신체활동을 결합한 프로그램을 운영해 아이들이 몸과 마음 모두 성장할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

먼저 노원천문우주과학관에서는 과학 원리를 직접 체험하며 배우는 겨울방학 특별 프로그램이 마련된다. 혼합물의 분리를 주제로 한 실험 수업, 공기 저항을 이해하는 체험형 활동 등 교과 연계 과학 실험 교육이 진행되며, 천체투영실과 천문대를 활용한 특별 야간 관측 프로그램도 운영된다.

아이들은 망원경을 통해 밤하늘을 직접 관측하며 우주에 대한 호기심을 키우고, 과학을 참여하는 체험 중심의 학습으로 자연스럽게 받아들이게 된다. 해당 프로그램은 회차별 소규모 인원으로 운영돼 몰입도 높은 체험이 가능하다. 과학 실험 교육 프로그램은 현장 선착순 티켓으로 참여할 수 있으며, 야간 관측 프로그램은 노원천문우주과학관 홈페이지를 통해 온라인 사전예약으로 신청하면 된다.

노원수학문화관 역시 겨울방학을 맞아 수학의 재미를 확장하는 다양한 프로그램을 준비했다. 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 오픈형 수학 체험부스에서는 퍼즐, 종이접기, 스피로그래프 등 놀이를 통해 수학적 사고를 경험할 수 있다.

또한 초등학생과 가족이 함께 참여하는 주말 프로그램에서는 다빈치 돔 만들기, 하노이탑 만들기 등 구조·논리·문제해결력을 키우는 체험이 진행된다. 이와 함께 겨울방학 동안 기획전시와 토요 전시 해설도 운영돼, 수학을 어렵게 느끼던 아이들도 일상 속 원리로 자연스럽게 이해할 수 있도록 돕는다. 수학문화관 프로그램은 대부분 무료로 운영되며, 일부 가족 체험 프로그램은 사전 예약을 통해 참여할 수 있다. 신청 및 세부 일정은 노원수학문화관 홈페이지에서 확인 가능하다.

배움뿐 아니라 아이들의 건강을 책임지는 프로그램도 눈길을 끈다. 노원구보건소에서는 겨울방학 동안 초등학교 4~6학년을 대상으로 한 ‘키쑥쑥 배쏙쏙’ 프로그램을 운영한다.

2026년 1월 12일부터 1월 30일까지 매주 월·수·금, 총 9회에 걸쳐 진행되며, 오전 10시부터 11시 30분까지 노원구보건소 5층 다목적강당에서 열린다. 프로그램은 뉴스포츠인 킨볼 활동과 다양한 신체활동을 통해 체력 강화와 건강한 신체 발달을 돕는 데 초점을 맞췄다. 성장기 아동에게 중요한 운동 습관을 방학 중 자연스럽게 형성할 수 있도록 기획된 것이 특징이다. 12월 22일부터 보건소 꿈나무 건강상담실로 접수하면 된다.

오승록 노원구청장은 “겨울방학 동안 아이들이 집에만 머무르기보다, 배우고 움직이며 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라며 “과학·수학 체험부터 신체활동 프로그램까지, 노원구만의 특색 있는 방학 프로그램을 통해 아이들이 의미 있는 방학을 보내길 바란다”고 말했다.