[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 오는 29일부터 31일까지 2026학년도 신입생 정시모집 원서접수를 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 정시모집은 사범대학, 간호학부 등 일부 모집단위를 제외하고 단과대학 단위로 통합해 모집하며 단과대학 모집단위로 입학한 학생들은 1학년 1학기 전공탐색 기간을 거쳐 2학기에 단과대학 내 희망하는 전공으로 100% 배정된다.

3개 단과대학(인문사회․IT대학, 생명과학․공과대학, 공공수요인재대학), 4개 학부(간호학부, 자유전공학부, 사회복지․상담학부, 성인학습자학부), 11개 학과(사범대학 전 학과, 스마트모빌리티공학과, 식품영양학과) 모집단위에서 일반학생전형 가·나·다군을 모집한다.

모집 군별로 각 1회씩 복수지원할 수 있으며 계열 간 교차지원이 가능하다.

정시모집 인원은 수시 이월인원을 반영해 확정된다.

최종 모집인원은 오는 26일 국립경국대 입학안내 홈페이지를 통해 공지 예정이므로 원서접수 전 반드시 홈페이지를 확인해야 한다.

2026학년도 정시모집에서는 수능위주전형 전 모집단위에서 수능 성적 100%로 학생을 선발한다. 수능시험 영역별 반영비율은 국어, 수학, 영어, 탐구 중 상위 2개 영역을 각 50%씩 반영하며 수능성적 반영지표는 백분위 성적이다.

성인학습자 대상 성인학습자학부 모집단위(사회복지학전공, 스포츠레저학전공, 뷰티학전공)는 학생부 교과성적 100％로 선발한다.

국립경국대는 학생 수요맞춤형 교육을 위해 자유전과 허용인원 제한을 폐지하고 전과횟수의 제한도 없애는 100% 완전 자유전과제를 도입해 1학년 2학기부터 고학년까지 자유로운 진로 수정을 가능하게 해 학생의 전공선택권을 강화한다.

아울러 융합전공, 나노․마이크로디그리제, 모듈형 학생설계전공 등 융합교육체계 개선을 통해 학생역량 맞춤형 교육과정 이수도 지원한다.

신입생을 경북지역 인재로 키워나가기 위한 다양한 장학제도도 운영하고 있다.

경북도에 주소를 둔 신입생에게 경북거주지역인재장학금으로 1년간 등록금의 전액까지 지원하고 안동시와의 협약으로 안동시에 주소를 둔 신입생 및 재학생에게 연 100만원의 안동시 학업장려금을 지원한다.

또 양질의 아침밥을 1천 원에 제공하는 천원의 아침밥 사업을 학기 중에 운영하고, 방학 중에는 천원의 브런치 사업도 지속해 시행하고 있다.

국립경국대 연평균 등록금은 약 379만원으로 사립대의 절반 수준이며 2025 공시기준 학생 1인당 평균 장학금 지급액이 440만원으로 등록금보다 많은 장학금을 지급해 학비 걱정 없는 공교육 환경을 제공하는 데 힘쓰고 있다.

국립경국대 정태주 총장은 “국립경국대는 학생을 최우선으로 생각하는 대학경영으로 지역과 학생의 상생발전, 학생 맞춤 교육 혁신 등을 통해 학생역량강화 경북거점국립대로 도약할 것“이라며 ”아울러 글로컬대학으로서 세계에서도 경쟁력을 인정받을 수 있는 대학으로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

한편 입시 모집요강 등 자세한 내용은 국립경국대 입학협력처 홈페이지에서 확인하면 된다.