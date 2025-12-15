근로감독관·경찰 약 40명 투입…안전조치 이행 여부 등 확인

[헤럴드경제=이태형 기자] 고용노동부는 대구지방고용노동청과 대구경찰청이 포스코 본사 등에 압수수색을 진행하고 있다고 15일 밝혔다.

이번 압수수색은 지난달 20일 경북 포항 포스코 사업장 내 집수정에서 슬러지 청소작업 중 부생가스에 근로자 3명이 중독된 사고와 관련해 실시되고 있다.

이날 압수수색에는 근로감독관과 경찰 약 40명이 투입됐고, 원청인 포스코 본사 등을 대상으로 작업일보 등 작업 관련 서류, 이전 사고 이력 등 자료를 확보하고, 청소작업 시 부생가스로 인한 위험을 예방하기 위해 필요한 안전조치가 제대로 이행됐는지 여부 등을 살펴볼 계획이다.

대구지방고용노동청은 이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 원하청간 작업 지시 내역, 사고 당시 작업 방법, 안전관리체계 등을 확인할 예정이다.

이와 함께 다수의 부상자가 발생한 이번 사고의 근본 원인을 규명해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 밝혀지면 엄정하게 책임을 물을 계획이다.

한편, 노동부는 대형 사망사고가 발생하거나 최소한의 안전수칙을 준수하지 않아 같은 유형의 사고가 반복적으로 발생할 경우 압수수색, 구속 등 강제수사를 적극 활용할 방침이다.