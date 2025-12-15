박형준 시장·강서권 산단 입주기업 대표 등 참석 미래산업기반구축 등 ‘즉시 검토-즉시 실행’ 추진

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 15일 강서구 부산과학산단 내 부산테크노파크 회의실에서 부산과학·강서보고·풍상·지사2 산단 입주기업들과 함께 ‘제3차 기업 혁신성장 릴레이 간담회’를 개최했다.

이번 간담회에는 박형준 시장을 비롯한 시 주요 관계자, 강서보고산단 ㈜모전기공 백기석 대표 등 강서권 주요 산단 입주기업 대표 등 29명이 참석해 지역 기업의 애로와 혁신 전략을 논의했다.

이번 간담회는 ▷장안산단(10월) ▷명례·정관산단(11월)에 이어 세 번째로 시는 권역별 산업단지의 현장 수요에 기반한 ‘맞춤형 정책 지원체계’를 한층 강화하고 있다. 특히 동부산권을 넘어 서부산권까지 소통 범위를 확장하며 산단 별 특성에 부합하는 차별화된 성장 전략 마련에 속도를 내고 있다.

이날 열린 3차 간담회에서는 ▷디지털 공동물류 플랫폼 구축 ▷미래차 기술산업화 지원센터 조성 ▷출퇴근 시간대 교통 접근성 등 서부산 강서권 산단 경쟁력 강화를 위한 근로환경 개선과 미래 산업 기반 구축 방안을 중점적으로 논의했다.

시는 앞선 간담회에서 접수된 건의 사항을 ‘즉시 검토–즉시 실행’ 원칙에 따라 신속하게 추진하고 있다.

1차 간담회에서 제기된 중소 제조기업의 정보보안 취약 문제와 관련해서는 즉각 ‘지역기업 사이버보안 지원계획’을 수립했으며 ▷국가정보원 ▷한국인터넷진흥원(KISA) ▷부산경찰청 ▷부산상공회의소 등 9개 기관이 참여하는 공동 대응 협의체를 발족해 운영 중이다.

2차 간담회에서 제안된 체육시설 수요 또한 행정절차를 신속히 이행해 가변식 체육시설을 포함한 ‘정관산단 청년문화센터’를 2026년 착공할 예정이다. 시는 ‘기업이 원하는 사항을 최대한 반영한다’라는 원칙아래 후속 조치를 차질 없이 이어가고 있다.

박형준 시장은 “서부산 강서권 산단은 부산 제조업의 심장과도 같은 핵심 거점으로 전통 제조 역량 위에 디지털·친환경 기술을 결합해 서부산이 부산 초혁신성장의 한 축이 되도록 아낌없이 지원하겠다”며 “우리시는 앞으로도 기업과 가장 가까운 현장에서 문제를 함께 해결하는 현장형 행정으로 기업의 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.