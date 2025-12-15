장관 14일 추모공간 찾아 전달

정부가 지난 7일 별세한 고 김지미(사진) 배우(향년 85세)에게 금관문화훈장(1등급)을 추서했다.

문화체육관광부는 오랜 기간 한국 대중문화 산업 발전에 기여한 공적을 기리기 위해 고 김지미 배우에게 14일 금관문화훈장을 추서한다고 밝혔다. 1997년 보관문화훈장(3등급), 2016년 은관문화훈장(2등급)에 이어 고인에게 수여하는 세 번째 훈장이다.

최휘영 장관은 이날 오후 2시 김지미의 추모 공간이 마련된 서울 충무로 서울영화센터를 찾아 훈장을 전달했다. 앞서 정부는 지난달 별세한 고 이순재 배우에게도 사후에 금관문화훈장을 추서했다. 이외에 금관문화훈장을 받은 배우로는 2021년 윤여정, 2022년 이정재가 있다. 문체부는 “(고 김지미는) 여성 중심 서사가 제한적이던 시기에도 폭넓은 역할을 소화하며 한국영화 속 여성 인물상의 지평을 넓혔다”며 “청룡영화상과 대종상, 백상예술대상 등 국내 주요 영화제에서 다수의 여우주연상을 수상하며 대중성과 예술성을 겸비한 한 시대의 영화 문화를 상징하는 배우로 평가받아 왔다”고 밝혔다.

김지미는 1957년에 영화 ‘황혼열차’로 데뷔한 이후 ‘비 오는 날의 오후 3시’, ‘토지’, ‘약속’, ‘길소뜸’ 등 수많은 작품에서 주연을 맡으며 한국영화의 성장기를 이끈 배우다. 배우 활동과 더불어 ㈜지미필름을 설립해 제작자로 활동하며 영화 제작 기반 확충과 산업 발전에 기여했다.

한국영화인협회 이사장, 스크린쿼터사수 범영화인 비상대책위원회 공동위원장, 영화진흥위원회 위원 등도 역임했다. 손미정 기자