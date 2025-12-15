차세대 항체·약물접합체 개발 주력 롯데바이오로직스 생산라인 방문 상업생산 등 협력방안 논의 주목 글로벌 네트워크 확대에도 힘쏟아

전통적인 백신·혈액제제 중심의 GC녹십자가 차세대 항체-약물접합체(ADC) 분야로 외연 확장에 속도를 내고 있다. 이러한 가운데 GC녹십자 관계자가 ADC 생산시설을 보유한 롯데바이오로직스에 방문하면서 양사의 협력 방향이 주목된다.

롯데바이오로직스는 인천 송도 IBS타워 다목적홀에서 전사 임직원을 대상으로 ‘미래 혁신 기술개발 포럼’을 개최했다고 15일 밝혔다.

롯데바이오로직스는 지난해부터 글로벌 시장에서의 기술 차별화와 협력 강화를 위해 최신 바이오의약품 개발 및 생산기술을 주제로 한 포럼을 정기적으로 열고 있으며, 한국과 뉴욕 시러큐스 바이오 캠퍼스 임직원 간 교류의 장으로 활용하고 있다.

이번 행사에는 정재욱 GC녹십자 R&D부문장과 이병철 카나프테라퓨틱스 대표이사가 참석해 눈길을 끌었다. GC녹십자는 지난달 카나프테라퓨틱스와 이중항체 ADC 공동개발 계약을 체결하면서 ADC 사업에 본격 진출을 선언했다. 카나프테라퓨틱스는 롯데바이오로직스와도 ADC 공동개발을 진행하며 인연을 맺어왔다.

정 부문장은 이날 강연에서 바이오 산업 환경과 ADC 관련 최신 동향을 소개하며, ‘전통적 접근 방식에서 혁신적 돌파구로의 진화(Evolving from traditional approaches to innovative breakthroughs)’를 주제로 발표를 진행했다.

특히 최근 새롭게 진출한 ADC 분야 개발 현황도 공유했다. 과거 세포독성 항암제 중심의 치료 방식이 빠르게 분열하는 암세포뿐 아니라 정상 세포까지 공격해 부작용을 유발한다는 한계를 짚고, 항체와 항암제를 결합해 암세포에 선택적으로 약물을 전달함으로써 정상 세포 피해를 최소화하는 ADC의 차별화된 장점을 설명했다.

롯데바이오로직스는 ‘솔루플렉스 링커(SoluFlex Link)’ 기술을 보유하고 있다. 혁신적인 접합 플랫폼으로 ADC의 정확한 약물 전달과 정밀한 표적 공격을 가능하게 해 치료 효과와 안전성을 동시에 높일 수 있다.

친수성을 강화한 전용 링커를 기반으로 다양한 페이로드에 적용이 가능하며, 까다로운 조건에서도 높은 수율을 유지해 생체 내 효능, 약물 동태, 안정성, 생산성 측면에서 기존 ADC 치료제 대비 우수한 결과를 보여 차세대 ADC 개발과 상업 생산에 적합한 플랫폼으로 주목받고 있다.

정 부문장은 “기술력이 뛰어난 파트너사들과 다양한 연구를 진행하고 있으며, 특히 ADC 링커 핵심 기술을 보유한 카나프테라퓨틱스와의 협업을 통해 보다 높은 가치를 지닌 에셋을 확보하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

이어 “조기 임상 데이터뿐 아니라 공동 연구 과제를 통해 다양한 치료 기술로 글로벌 시장을 공략하는 과정에서, 뉴욕 생산시설을 보유한 롯데바이오로직스가 큰 역할을 할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

롯데바이오로직스는 지난해 4월부터 ADC 분야의 권위자인 네이선 투미 뉴욕주립대 약학과 교수, 미국 생명공학기업 ATUM의 오렌 베스케 박사, 타보텍 바이오테라퓨틱스의 마크 치우 박사, 오티모 파마의 자니 핀레이 박사 등 세계적인 전문가들을 초청해 기술 개발 관련 최신 학술 정보를 공유하는 자리를 마련하는 등 글로벌 네트워크뿐 아니라 임직원들의 최신 지견 습득에도 힘쓰고 있다.

장건희 롯데바이오로직스 기술개발부문장은 “롯데바이오로직스는 지정학적 강점과 품질 경쟁력을 바탕으로 혁신적인 기술을 상업화하고 있다”며 “글로벌 ADC CDMO(위탁개발생산)로써 더욱 노력하며 환자와 의료 현장에 신규 치료옵션으로써 이바지하길 기대한다”고 말했다. 최은지 기자