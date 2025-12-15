시너지 관할보험 ‘선호의약품’ 올라 현지 시장 커버리지 조기선점 기대

셀트리온은 자가면역질환 치료제 ‘앱토즈마(성분명 토실리주맙·사진)’가 미국 상위 5대 처방약급여관리업체(PBM) 중 하나인 ‘시너지 컬렉티브(Synergie Collective)’ 처방집에 등재됐다고 15일 밝혔다.

이번에 등재된 제품은 앱토즈마 정맥주사(IV) 제형으로, 시너지에서 관할하는 모든 공-사보험 처방집에 우선 처방이 가능한 선호의약품으로 등재됐다. 내년 1월부터 환자 환급 적용이 가능해져 빠른 처방 확대를 통한 시장 커버리지 조기 선점이 기대된다.

지난10월 앱토즈마 출시 당시 미국 주요 보험사인 블루 크로스 블루 쉴드(Blue Cross and Blue Shield)의 미네소타주 처방집 이후 두 번째 대형 커버리지 확보에 성공했다. 출시 약 2개월여 만에 핵심 보험사 및 대형 PBM을 연달아 확보하며 제품 경쟁력이 입증된 만큼, 현재 진행 중인 다른 대형 PBM과의 등재 협상에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

셀트리온 미국 법인은 앱토즈마의 주요 적응증인 류마티스 관절염 분야에서 처방 확대를 이끌기 위한 전문 인력 확충을 마친 상황이다. 내년 상반기 앱토즈마 피하주사(SC) 제형도 추가로 출시될 예정이어서, 한층 강화된 영업 경쟁력 및 마케팅 역량을 앞세워 시장 선점을 빠르게 추진할 계획이다.

앱토즈마뿐 아니라 셀트리온의 또 다른 대표 자가면역질환 치료제인 ‘유플라이마(성분명 아달리무맙)’ 역시 대형 PBM 등재 성과를 높이고 있다. 셀트리온은 자사의 자가면역질환 파이프라인이 탄탄하게 구축돼 있는 가운데, 환급 커버리지까지 안정적으로 확보되면서 의료진 처방도 더욱 확대될 것으로 예상하고 있다.

미국 제약 시장에서 의약품 환급 여부에 대한 결정권을 지닌 PBM은 막강한 영향력을 지니고 있다. 특히, 이 가운데 상위 5개 PBM과의 계약 여부가 미국 시장 성공의 핵심 요소로 꼽히고 있다. 세계 유일의 인플릭시맙 SC제형인 ‘짐펜트라’의 경우 미국 3대 PBM에서 운영하는 모든 공-사보험 처방집에 등재돼 환급 시장을 안정적으로 확보한 상황이다. 또한 올 3월 출시된 ‘스테키마(성분명 우스테키누맙)’도 3대 PBM 중 두 곳의 공-사보험 영역을 비롯해 시너지 컬렉티브의 사보험 처방집에 등재가 완료돼 가파른 처방세가 이어지고 있다.

골질환치료제 ‘스토보클로-오센벨트(성분명 데노수맙)’ 역시 지난달 3대 PBM 중 한 곳과 5위 규모 PBM에서 운영하는 처방집에 등재가 완료돼 내년 1월부터 환급 적용이 시작될 예정이다.

이같이 미국에서 판매 중인 셀트리온의 모든 주요 제품이 대형 PBM 처방집에 등재된 배경에는 바이오시밀러 명가로서 시장 영향력을 높여 온 셀트리온의 브랜드 가치 및 의료진, 환자로부터 높은 선호도를 나타내는 제품 본연의 경쟁력이 주요하게 작용한 결과로 분석된다. 최은지 기자