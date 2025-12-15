한화시스템 구미 신사업장 현장 “글로벌 수요·국내 전력화 대응” K2·K9·천궁 핵심부품 개발생산

“신사업장에서 가장 고민한 부분은 물류 이동의 효율성입니다. 신사업장은 조립과 신뢰성 시험, 출하까지 한 건물에서 다 이뤄져 효율성이 높습니다. 또한 핵심 부품에 대한 효율적인 관리와 검수 방안을 고민해 자동화를 적용하는 등 노력이 녹여진 곳입니다.”

지난 12일 경상북도 구미시 내 한화시스템 신사업장에서 만난 김용진 구미사업장장은 이곳이 한화시스템 기술 혁신의 거점이라며 이같이 말했다. 한화시스템은 지난달 경북 구미 국가산업단지 1단지에 약 2800억원을 투자한 신사업장을 준공했다. 축구장 12개에 달하는 약 2만7000평(8만9000㎡) 규모의 사업장은 연구동과 개발시험동, 제조동 등이 유기적으로 연결된 최첨단 방산 생산시설이다.

구미 신사업장에서 주로 생산될 한화시스템의 대표 수출품목은 다기능레이다(MFR), 함정 전투체계(CMS), 전차 조준경이다. 한 사업장에서 레이다, 전자광학, 전투체계, 유지·보수·정비(MRO) 등 주요 사업이 모두 이뤄지는 셈이다. 김용진 상무는 “글로벌 안보 수요 확대와 첨단 무기체계의 국내 전력화·수출 물량 증가에 대응하기 위해 기존 사업장보다 두 배 이상 넓은 부지에 연구·시험·제조 기능을 한데 모았다”고 설명했다.

이곳에서는 함정 CMS와 해양 무인체계 관련 연구가 이뤄지고 있다. 한화시스템은 2000년부터 함정 전투체계 국산화를 추진해 구축함, 호위함, 고속정, 잠수함 등 다양한 함정에 전투체계를 공급해 왔다. 이어 찾아간 개발시험동은 연구 성과를 실제 체계로 검증하는 역할을 맡고 있다. 다양한 함형의 전투체계 장비를 육상에 구현해 단위장비시험과 공장수락시험을 수행할 수 있도록 구성돼 있다.

제조동으로 이동하자 생산 현장의 성격이 분명해졌다. 1층에는 약 500평 규모의 무진동 청정실이 마련돼 항공용 고정밀 전자광학 제품을 생산하고 있었다. 이곳에서는 소형무장헬기용, 중고도무인기용, KF-21용 전자광학 표적추적 장비와 레이저대공무기 망원경 모듈 등이 생산된다. 같은 층에 위치한 신뢰성 시험실은 국제공인시험기관(KOLAS)으로 운영되며, 각종 환경 시험을 통해 장비의 내구성과 신뢰성을 검증한다.

2층에는 고정밀 광학기기 전용 작업장인 전자광학 청정실, 전차 계열 조준경 장비와 해양 함정 추적장비를 최종 조립·시험하는 시험작업장이 있다.

