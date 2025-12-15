15일 특별법·특화단지 등 지원패키지 제시 1조8000억 ‘SMR 글로벌 육성 전략’ 마련

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 15일 원자력과 소형모듈원자로(SMR)를 차세대 국가전략산업으로 육성하기 위한 종합 전략을 마련해 정부에 건의했다. 특별법 제정과 특화단지 조성, 투자 지원을 패키지로 제시하며 국가 차원의 전략 전환을 요구했다.

이번 전략은 지난달 원자력산업에 대한 국가 차원의 선제적 지원 필요성이 제기된 이후 산·학·연 관계자들과 글로벌 SMR 육성 전략 간담회를 열어 현장의 의견을 수렴한 결과를 토대로 마련됐다.

김명주 도 경제부지사는 이날 브리핑을 통해 디지털 전환과 데이터센터 확산으로 전력 수요가 증가하는 가운데 재생에너지의 간헐성을 보완할 안정적인 무탄소 에너지원으로 원자력과 SMR이 재조명되고 있다고 설명했다. 전 세계적으로 127종의 SMR이 개발 중이며 2040년에는 시장 규모가 약 632조원에 이를 것으로 전망된다.

경남도는 이에 대응해 1조8000억원 규모의 ‘SMR 글로벌 육성 전략’을 마련해 지난 11일 정부에 건의했다. 해당 전략은 제조 혁신과 공급망 경쟁력 강화를 핵심으로 ▷글로벌 SMR 제조시장 점유율 60% 달성 ▷SMR 제작기간 80% 단축 ▷SMR 제조·검사 기술 완전 자립 ▷SMR 강소기업 100개사 육성을 목표로 한다.

도는 SMR 특별법 제정을 통해 원자력산업 정책 방향을 명확히 설정하고, 국가전략기술 지정과 원전산업 성장펀드 확대 등 기업 부담 완화를 위한 제도적 지원이 필요하다고 강조했다. 경남도가 지역 국회의원들과 협력해 건의해 온 SMR 특별법은 최근 국회 상임위를 통과했다.

또 경남의 제조 경쟁력을 바탕으로 SMR 제조 전환을 위한 대규모 투자 지원과 함께 산·학·연이 연계된 SMR 특화단지 조성, 기술개발부터 제조·시험·인증·운영까지 전주기를 아우르는 공정 혁신 지원을 정부에 제안했다. 부처별로 분산된 SMR 관련 규제·인증 체계의 조기 일원화와 한미 원자력산업 협력 강화를 위한 협의체 구성, 전문 인력 양성 방안도 함께 건의했다.

경남은 두산에너빌리티를 중심으로 340여개 원전 기업이 집적된 국내 최대 원전 제조 거점으로, 매출 기준 전국 원전산업의 절반 이상을 차지하는 등 세계 최고 수준의 제조 역량과 공급망을 갖춘 지역이다.

김명주 도 경제부지사는 “경남은 제조 중심의 SMR 산업 생태계를 완성해 글로벌 시장을 선점하겠다”며 “대한민국 SMR 산업의 중심이자 세계적 제조 허브로 도약하겠다”고 말했다.