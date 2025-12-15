박윤영·홍원표·주형철 3인 중 최종 1인 선정 차기 대표, 내외부 논란 끊고 부활 ‘속도’ 내야

[헤럴드경제=박세정 기자] KT의 차기 최고경영자(CEO)가 후보가 마침내 윤곽을 드러낸다. 약 한 달간의 차기 대표 선정 절차가 마무리되고 16일 최종 후보 1인이 결정된다.

KT는 대규모 해킹 사태로 ‘사면초가’를 맞고 있다. 매번 새 대표가 선임될 때마다 계속되는 ‘낙하산 잔혹사’ 논란 등으로 내부 구성원들의 사기도 바닥으로 추락한 상태다. KT를 원상 복귀시킬 ‘구원투수’가 절실한 상황에서, 역량 있는 차기 대표의 등장으로 KT가 부활에 시동을 걸 수 있을지 주목된다.

15일 통신업계에 따르면 KT 이사후보추천위원회는 박윤영 전 KT 사장, 홍원표 전 삼성SDS 사장, 주형철 전 대통령실 경제보좌관 등 최종 후보 3인을 대상으로 심층면접을 진행하고 16일 최종 후보 1인을 선정한다.

선정된 최종 후보는 내년 3월 주주총회를 거쳐, KT 대표로 선임된다.

업계에선 차기대표 선임을 계기로 KT가 정상화에 속도를 내려면, 내외부 문제를 아우를 차기 대표의 ‘리더십’이 필수적이라는 점에 한 목소리를 내고 있다. 심화된 내부 동요, 해킹사태 등 경영실패로 KT는 난파선의 위기에 직면했다는 평가까지 나오는 실정이다.

KT를 하루빨리 정상화시키고 산적한 난제들을 풀어가기 위해서는 KT 내부를 잘 알고 이해하는 인물이 선임될 필요성이 크다는 목소리에 힘이 실리는 것도 같은 이유다.

차기 대표의 ‘ICT 전문성’도 KT를 부활시킨 핵심 원동력이다. KT는 지난 2024년 7월 CEO 자격 요건에서 ‘ICT 전문성’을 삭제하고 ‘산업 전문성’으로 확대한 바 있다. 자칫 ‘ICT’ 전문성에 대한 자격 비중이 약화될 수 있다는 우려가 커졌던 만큼, 우려를 불식시킬 ‘전문성’ 있는 대표의 등장이 절실하다.

통신 보안이 단순히 통신 업계를 넘어 국가 보안 문제로까지 확대되고 있는 만큼 ‘공공가치’에 막중한 책임을 경영에 반영해야 하는 자질도 필수적이라는 분석이다.

이와 관련해 최종 후보 3인에 대한 막판 역량 검증에도 속도가 붙고 있다. 이번 KT 차기 CEO는 전통·혁신맨(박윤영)과 정책·기술맨(홍원표, 주형철)의 경쟁으로 요약된다.

박윤영 전 사장은 30년 넘게 KT에 몸담은 ‘KT맨’이다. 1992년 네트워크기술연구직으로 한국통신(현 KT)에 입사해 기업부문장 등을 역임했다. 매번 CEO 선임 때마다 후보 물망에 오를 만큼 ‘전문성’은 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 김영섭 대표 선임 당시 최종 후보 3인까지 올랐고, 구현모 전 대표 선임 때에도 유력한 후보군에 이름을 올린 바 있다.

홍원표 전 삼성SDS 사장은 KTF 시절 전략기획조정실장을 지냈다. 1994년 KT에 입사, 휴대인터넷사업본부장(전무)을 거쳤다.

2007년 삼성전자로 이직해 글로벌마케팅실장(사장)을 지냈고 2018년에는 삼성SDS 대표가 됐다. 2023년 8월부터 올해 4월까지 SK그룹의 사이버보안 전문회사 SK쉴더스 대표를 지냈다. SK텔레콤 해킹 사태 이후 사퇴했다.

주형철 전 보좌관은 SK텔레콤과 SK커뮤니케이션즈 대표, 문재인정부 청와대 경제보좌관 등을 거쳤다.

SK커뮤니케이션즈가 운영하던 네이트·싸이월드에서 대규모 개인정보 유출이 일어난 적이 있어 KT 수장으로 적절하냐는 논란이 일기도 했다. 당시 ‘고객정보보호 스페셜태스크포스장’으로 사태를 수습한 바 있다.