[헤럴드경제=함영훈 기자] 가수 임영웅 팬카페 ‘영웅시대 광주전남’이 소아암 전문 비영리단체 한국백혈병어린이재단에 아이들의 치료비 500만원과 니버 인형 100개를 기부했다.

15일 재단에 따르면, 이번 기부는 오는 2025년 12월 19일 개최될 예정인 ‘임영웅 IM HERO TOUR 2025 - 광주’ 콘서트 성료를 기념해 마련된 나눔으로, 전달된 후원금은 광주·전남 지역 소아암 환아의 치료비로 전액 사용될 예정이다.

또한, 팬들이 참여한 니버 인형 만들기 캠페인을 통해 소아암 어린이들의 친구가 되어주는 니버 인형 제작에도 활용돼 아이들에게 실질적인 도움이 될 전망이다.

팬카페 관계자는 “다가오는 광주 콘서트를 기다리며 팬들이 마음을 모아 준비한 나눔이라 더욱 의미가 크다”며 “임영웅 씨가 늘 보여주는 따뜻한 마음을 응원하는 마음으로 기부에 동참했다. 이번 나눔이 아이들에게 작은 위로와 힘이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “콘서트가 성공적으로 개최되기를 바라는 마음과 함께, 앞으로도 팬들과 함께 선한 영향력을 이어가며 도움이 필요한 곳에 꾸준히 힘을 보태고 싶다”고 덧붙였다.

한국백혈병어린이재단은 1991년부터 국내 소아암 환자와 가족들을 지원하며 치료비, 심리·사회적 프로그램 제공 등 다양한 활동을 펼쳐왔다. 또한, 기업의 사회공헌 및 ESG활동과 협력해 어린이들이 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 확대하고 있다.