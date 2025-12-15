[헤럴드경제=김진 기자] 세정그룹의 패션 편집숍 웰메이드(WELLMADE)가 겨울철 필수 아이템을 한자리에 모은 ‘연말 감사 선물 기획전(사진)’을 한다고 15일 밝혔다.

웰메이드의 대표 남성복 ‘인디안(INDIAN)’, 라이프 캐주얼 ‘더레이블(The Reable)’, 여성복 ‘데일리스트(DAILIST)’ 등 주요 브랜드의 인기 제품을 합리적인 가격에 선보인다.

먼저 ‘인디안’은 보온성과 스타일을 겸비한 아우터 중심으로 준비했다. 남궁민과 함께한 화보를 통해 세련된 스타일링 팁도 제공한다.

‘더레이블’은 포근한 니트와 베이직한 코트 등 활용도 높은 제품을 선보인다. 차분한 뮤트 톤의 그레이 가디건, 깔끔한 블랙 롱코트가 대표적이다.

여성복 ‘데일리스트’는 이번 시즌 ‘장신영 코트’로 주목받은 프리미엄 캐시미어 라인을 내세웠다. 클래식과 모던이 어우러지는 겨울룩을 완성할 수 있어 선물로 제격이다.

세정 웰메이드 관계자는 “다가오는 크리스마스와 연말연시에는 웰메이드와 함께 실용성과 스타일을 모두 갖춘 특별한 선물로 소중한 마음을 전하길 바란다”고 말했다.

한편 기획전은 온라인 ‘세정몰’에서 진행한다. 남궁민과 장신영이 착용한 모든 제품은 전국 ‘웰메이드’ 매장에서도 만나볼 수 있다.