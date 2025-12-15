ZEM 안심 기능·콘텐츠 호평, 누적 640만 다운로드 돌파 카카오톡 친구 추가 시, 어린이 뮤지컬·전시 최대 60% 할인 롯데월드·이월드 등 할인, 가족 나들이 T멤버십 혜택 제공

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 키즈 서비스 브랜드 ‘잼(ZEM)’의 카카오톡 채널을 친구 추가한 고객을 대상으로 겨울방학 맞이 특별 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

ZEM은 만 12세 이하 어린이와 부모 고객을 위한 SKT의 키즈 브랜드다. 어린이용 스마트폰·요금제 등 맞춤형 서비스를 제공 하고 있다. 특히 ▷아이 실시간 위치 확인 ▷스마트폰·앱 이용시간 관리 ▷유해 콘텐츠 및 앱 마켓 결제 차단 등 안심 기능도 탑재됐다. 누적 다운로드 수는 640만을 돌파했다.

ZEM 카카오톡 채널에서는 ‘빠른문의’ 챗봇 서비스를 통해 서비스 관련 문의, 불편 사항 등에 대한 응대는 물론, 다양한 이벤트·혜택 정보 등도 제공하고 있다.

SKT는 이번 겨울방학에 인기 어린이 뮤지컬과 전시 관람 티켓을 최대 60%까지 할인해 주는 이벤트를 마련했다. 이벤트는 15일부터 다음 달 31일까지 진행된다. 이용자는 ZEM 카카오톡 채널 친구 추가 후, 할인 쿠폰을 내려받아 놀(NOL) 티켓에서 총 6종의 공연·전시를 할인된 가격으로 예매할 수 있다.

할인 대상 콘텐츠는 ▷뮤지컬 100층짜리 집, 호두까기인형, 조선 마법사관 진준, 사랑의 하츄핑(경기 광주·수원 앙코르) ▷전시 알폰스 무하 : 빛과 꿈, 내맘쏙 : 모두의 천자문 전 등이다. 세부적으로 뮤지컬 공연은 최소 45%에서 최대 60%까지, 전시는 최소 30%에서 최대 40%까지 할인 혜택이 적용된다.

아울러 SKT는 가족 고객들의 겨울방학 나들이를 지원하기 위한 T멤버십 혜택도 제공한다.

T멤버십 회원은 15일부터 이달 25일까지 롯데월드 어드벤처(서울 잠실) 종합이용권을 본인은 최대 50%, 동반 3인까지는 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 이달 31일까지는 이월드(대구 달서구) 종일·야간 자유이용권을 본인은 50%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격에 이용 가능하다.

또 전국 지역 브랜드 판매 플랫폼 ‘식후경’에서는 이달 31일까지 약 52종의 먹거리를 최대 48% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드 본부장은 “ZEM 이벤트와 T멤버십 혜택을 통해 어린 자녀를 둔 가족 고객들이 즐거운 겨울방학을 보낼 수 있길 바란다”며 “앞으로도 키즈 고객과 부모 고객 모두가 만족할 수 있는 키즈 서비스와 혜택을 선보이기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.