성탄절 체크인 고객 대상 깜짝 선물 증정

[헤럴드경제=최은지 기자] 교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)이 특별한 연말을 보낼 수 있도록 스페셜 딸기 케이크와 반려견 전용 케이크가 포함된 ‘윈터 홀리데이 컬렉션(Winter Holiday Collection)’ 패키지를 선보인다.

이번 ‘윈터 홀리데이 컬렉션’ 패키지는 반려동물과 함께 특별한 연말을 보내려는 고객을 위해 기획됐다. 특히, 카페 스니프(Sniff)의 파티시에가 정성껏 준비한 시즌 스페셜 설향 딸기 케이크와 반려견 전용 트리 케이크가 포함돼 있다.

12월 24~25일 체크인 고객에게는 크리스마스 깜짝 선물과 함께 크리스마스 기간 한정으로 운영되는 펫 타로 프로그램 참여 혜택을 제공한다.

시즌 스페셜 설향 딸기 케이크는 촉촉한 시트와 부드러운 생크림, 신선한 설향 딸기를 풍성하게 더해 조화로운 맛을 선사한다. 반려견 전용 트리 케이크는 반려동물에게 안전한 재료를 사용해 부드러운 식감을 구현했으며, 크리스마스 분위기를 살린 트리 모양으로 특별함을 더했다.

크리스마스를 맞아 다양한 프로그램과 이벤트도 마련했다. 토·일요일 오후 3시 30분부터 반려견 대회가 진행되며, 내년 1월 10일까지 키녹 로비에서 크리스마스 포토존이 운영된다. 포토존 리뷰를 작성한 투숙객을 대상으로 추첨을 통해 선물을 증정한다.

‘윈터 홀리데이 컬렉션’ 패키지는 내년 1월 10일까지 예약 가능하며, 자세한 구성과 예약 안내는 키녹 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

키녹 관계자는 “연말을 맞아 스페셜 케이크와 특별 제작 달력 등 필수 요소만 담은 윈터 홀리데이 컬렉션 패키지를 준비했다”며 “이번 패키지를 통해 반려동물과 함께 키녹의 따뜻한 분위기 속에서 잊지 못할 추억을 만들어 보길 바란다”고 말했다.