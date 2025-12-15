[헤럴드경제=강문규 기자] 프리미엄 주방가전기업 ㈜쿠첸이 글래드 호텔앤리조트와 함께 오는 21일까지 연말 맞이 ‘미(米)캉스 숙박권 이벤트’를 진행한다.

15일 쿠첸에 따르면 이번 협업은 프리미엄 제품 ‘123 밥솥’이 주요 5성급 호텔 다이닝에 도입된 것을 기념해 기획됐다. 쿠첸은 ‘123 밥솥’의 우수성을 알리기 위해 글래드 호텔과 대구 메리어트 호텔, 엔포드 호텔 등에 제품을 지원하고 있다.

특히 글래드 호텔은 메종 글래드 제주의 프리미엄 뷔페 레스토랑 ‘삼다정’과 글래드 여의도의 뷔페 레스토랑 ‘그리츠(Greets)’에 ‘123 밥솥’을 비치했다. 양사는 이번 협업을 계기로 특별한 호캉스 콘셉트의 고객 참여형 SNS 이벤트도 마련했다.

쿠첸 공식 인스타그램에서 진행하는 ‘미(米)캉스 숙박권 이벤트’는 네이버 폼을 통해 참여가 가능하다. 제시된 키워드(글래드, 쿠첸, 미식여행, 미캉스) 중 하나를 선택해, 올 한 해 가장 기억에 남는 ‘미식의 순간’을 재치 있는 N행시로 표현하고 게시글 댓글로 참여 여부를 작성하면 된다. 가족과의 집밥, 연인과의 호텔 조식 등 미식과 관련된 추억이라면 무엇이든 자유롭게 주제로 삼을 수 있다.

추첨을 통해 ▷1등 메종 글래드 제주 숙박권(1명/디럭스 룸) ▷2등 쿠첸 ‘123 밥솥’ 6인용(1명) ▷3등 글래드 여의도 뷔페 레스토랑 그리츠 디너 식사권(1명/1인 2매) ▷스타벅스 아메리카노 기프티콘(10명) 등 다양한 경품을 증정한다. 당첨자는 12월 24일 발표 예정이다.

쿠첸 관계자는 “연말을 맞아 호텔을 찾는 고객들이 쿠첸 ‘123 밥솥’으로 완성한 프리미엄 밥맛을 경험하고, 이벤트를 통해 그 즐거움을 다시 한번 나누시길 바란다”며 “앞으로도 소비자들이 다양한 공간에서 쿠첸의 차별화된 미식 가치를 경험할 수 있도록 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 호텔 다이닝에 비치된 ‘123 밥솥’은 국내 최고 123℃ 2.2 초고압 기술을 적용해 잡곡밥도 백미처럼 부드럽게 취사할 수 있는 것이 특징이다. 최근 미식 가전 트렌드에 맞춰 디자인과 기능을 강화하며 프리미엄 밥솥 시장을 이끌고 있다.