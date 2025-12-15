2회 연속 인증…동종업계 유일 수상

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑은 ‘2025년 소비자중심경영(CCM) 우수기업 포상 및 인증서 수여식’에서 공정거래위원장 표창을 받았다고 15일 밝혔다.

소비자중심경영(CCM) 인증은 기업이 전반적인 경영 활동을 소비자 중심으로 운영하고 있는지를 다양한 기준에 따라 심사해 3년마다 부여하는 제도다. 공정거래위원회와 한국소비자원은 소비자 지향적 경영문화 확산과 소비자 권익 증진에 기여한 기업을 대상으로 CCM 우수 인증 기업 포상을 시행하고 있다.

홈앤쇼핑은 2022년 첫 CCM 인증을 획득한 이후 지난해 2회 연속 인증을 받았다. 특히 올해는 소비자 중심의 경영 문화 내재화와 운영 개선 노력을 높게 평가받아 동업계에서 유일하게 수상하는 성과를 거뒀다. ‘모든 일의 최우선은 고객’이라는 원칙 아래 다양한 소비자중심경영 활동을 실천한 점이 수상 배경으로 꼽힌다.

회사는 소비자중심경영 문화를 조직 내에 정착시키기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다. 최고고객책임자(CCO)가 위원장으로 참여하는 CCM 위원회를 운영하며 전사적인 개선 활동과 내부 소통을 강화하고, 자체 제작한 CCM 홍보 영상을 홈쇼핑 채널을 통해 꾸준히 송출해 소비자 인식 제고와 대외 확산에도 앞장서고 있다.

또한 홈앤쇼핑은 ‘상담원의 행복이 고객만족으로 이어진다’는 신년 아래 고객센터 근무 환경 개선에도 힘쓰고 있다. 서울 강서구 및 부산 연제구 지역 단체와 협력해 상담원 정신건강 증진 케어 프로그램을 운영하고 있으며, 2023년에는 ‘마음건강 친화기업 인증’도 획득했다.

홈앤쇼핑 관계자는 “전사적으로 소비자중심경영 문화를 확립하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “앞으로도 고객 가치를 높일 수 있는 진정성 있는 활동을 통해 CCM 확산에 기여하겠다”고 말했다.