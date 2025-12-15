SSCL은 PC 부산서 VIP 고객 대상 언베일링 행사 그 외 딜러사, 라이프스타일 기프트·패키지 제공 “블랙 디테일로 완성된 감성적 매력 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐코리아는 지난 7월 공개 이후 높은 관심을 받아온 ‘타이칸 블랙 에디션’의 고객 인도를 시작한다고 15일 밝혔다.

이를 기념해 전국 주요 딜러사에서는 첫 출고 고객 대상 세리머니와 함께 특별한 이벤트를 진행한다. SSCL은 PC 부산에서 VIP 고객 대상 언베일링 행사를 운영하고, 그 외 딜러사들은 블랙 에디션의 디자인 콘셉트를 반영한 라이프스타일 기프트 및 패키지를 제공해 특별한 브랜드 경험을 선사한다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 “타이칸 블랙 에디션은 블랙 디테일로 완성된 감성적 매력을 강화한 모델”이라며 “이번 고객 인도를 기념해 진행되는 딜러사별 특별 프로그램을 통해 고객들에 특별한 브랜드 경험을 전할 수 있을 것”이라고 말했다.

지난 7월 국내 출시된 타이칸 블랙 에디션은 우아한 디자인과 스포티한 매력을 강조한 모델이다. 타이칸 블랙 에디션 4 와 4S 모델은 런치 컨트롤과 함께 각각 최대 435마력, 598마력의 오버부스트 출력을 발휘하며, 정지상태에서 100㎞/h까지 가속하는 데 각각 4.6초, 3.7초가 소요된다.

특히, 스포츠 디자인 패키지는 공기역학적 요소에 고광택 블랙 디테일을 더해 현대적 감각과 역동적 매력을 한층 더 부각한다. 후면의 리어 라이트 스트립은 정교하게 마감한 일루미네이티드 블랙 포르쉐 로고가 적용되며, 실내에는 블랙 인테리어 액센트 패키지와 수납 패키지를 기본사양으로 제공한다. 외장 컬러와 결합된 고광택 익스테리어 미러는 블랙 에디션 전용이다.

다양한 고성능 장비를 포함한 기본사양 역시 대폭 확장됐다. 차선 변경 어시스트, 액티브 차선 유지 기능을 포함한 어댑티브 크루즈 컨트롤, 파크 어시스트를 포함한 서라운드 뷰, 포르쉐 로고가 적용된 LED 커티지 라이트 전동식 14방향 컴포트 프런트 시트 모두 기본사양으로 제공된다.

타이칸 블랙 에디션은 블랙 컬러 외에도 다양한 외장 컬러를 제공한다. 콘트라스트 및 셰이드 카테고리에서 제트 블랙 메탈릭, 볼케이노 그레이 메탈릭, 돌로마이트 실버 메탈릭 및 아이스 그레이 메탈릭 컬러를 추가 비용 없이 선택할 수 있다.

아울러 레전드와 드림 카테고리와 페인트 투 샘플 및 페인트 투 샘플 플러스 프로그램을 통해 더 많은 컬러 옵션을 선택할 수도 있다.

타이칸 4 블랙 에디션, 타이칸 4S 블랙 에디션의 판매 가격은 부가세를 포함해 1억5190만원, 1억6500만 원부터다.