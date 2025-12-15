마포구 빗물펌프장 직원 20명, 올해도 취약계층 가정 전기설비 무상점검 봉사 홀몸어르신과 중증장애인 가정, 기관 등 방문해 전기, 가스 시설 등 수리·교체

[헤럴드경제=박종일 선임기자]지난 여름 기습 폭우와 이상 기후 속에서도 구민의 안전을 지키기 위해 고군분투했던 마포구 빗물펌프장 직원들이 이번 겨울에는 한파로부터 이웃을 보호하기 위해 다시 한번 온 힘을 모았다.

마포구의 ‘동절기 취약계층 전기시설 무상점검’은 빗물펌프장 기술직 공무원이 겨울철에 전기·기계 분야의 전문 기술을 활용해 취약계층을 돕는 사업으로, 2002년부터 꾸준히 이어져 온 따뜻한 나눔 활동이다.

마포구는 동절기가 끝나는 내년 4월까지 지역 내 홀몸어르신, 중증장애인, 한부모 가정과 국공립어린이집, 노인 및 장애인 복지시설을 포함해 총 1130곳을 대상으로 세심한 점검에 나선다.

빗물펌프장 직원 20명은 4개 조로 편성돼 전기, 보일러, 가스, 소방 설비 전반을 살펴보고, 경미한 고장이나 화재·감전 위험 요소는 즉시 조치한다.

전등, 콘센트 등 노후 소모품도 신속히 교체해 주민들의 불편을 최소화한다.

추가 보수 등이 필요한 사항에 대해서는 해당 가구(기관)에 자세히 안내해 안전 문제가 장기적으로 해소될 수 있도록 지속적인 관리와 연계를 도울 계획이다.

마포구는 지난 겨울에도 취약계층 가정과 복지시설 1517곳을 대상으로 전기시설 무상점검을 실시해 형광등·스위치·차단기 교체와 차단기 작동 시험 등 총 1038건의 사항을 개선한 바 있다.

박강수 마포구청장은 “직원들의 따뜻한 재능기부가 어려운 이웃의 보금자리에 따뜻한 온기를 더해 줄 것”이라며 “직원들이 사계절 내내 이웃을 위해 봉사하는 모습이 매우 자랑스럽다”고 말했다.