밤 사이 사망자 12명서 16명으로 늘어나 15일 현재 부상자 40명…어린이 부상자도 3명 시드니 해변 유대인 행사장서 총기난사 사건

[헤럴드경제=도현정 기자]호주 시드니 해변 유대인 행사장에서 발생한 총기 난사 사건으로 인한 사망자가 16명으로 늘었다.

라이언 파크 호주 뉴사우스웨일즈(NWS)주 보건부 장관은 사망자 수가 밤사이 12명에서 16명으로 늘어났다고 15일(현지시간) 알렸다.

AP통신 등에 따르면 사망자 중에는 12세인 어린이도 1명 포함됐다. NSW주 경찰은 공식 엑스(옛 트위터) 계정을 통해 사건 관련 부상자가 15일 현재 40명이라고 발표했다. 부상자 중 3명은 어린이다.

파크 장관은 “이번 사건은 지역사회 전체와 특히 유대인 커뮤니티에 끔찍한 일”이라며 “어젯밤 우리는 인류 최악의 모습을 목도한 동시에 가장 훌륭한 모습도 지켜봤다”고 말했다.

시드니 동부 본다이 해변에서 지난 14일 열린 유대인 행사에서 오후 6시45분께 무장한 남성 2명이 총기를 난사했다. 사건 발생 당일에는 사망자가 12명으로 집계됐으나, 밤 사이 사망자가 늘었다.

현지 경찰은 용의자 2명 중 1명을 사살했다. 다른 1명은 검거했으나 중상을 입은 상태다. 이 과정에서 일부 시민이 위험을 무릅쓰고 총격범을 제압해 총기를 빼앗아 피해를 줄이기도 했다.