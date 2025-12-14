[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 박나래에게 불법 의료 행위를 한 의혹을 받는 이른바 ‘주사 이모’ A씨가 과거 SNS에 올린 샤이니 키 관련 게시물들이 추가로 공개되면서 두 사람의 친분 의혹이 증폭되고 있다.

최근 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘주사 이모 인스타그램에 올라왔던 샤이니 키 관련 게시물들’이라는 제목의 글이 확산됐다. 해당 게시물에는 과거 A씨가 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 것으로 추정되는 글과 사진들이 담겼다. 이를 근거로 A씨와 키가 상당히 가까운 관계였다는 추측이 터져나오고 있다.

공개된 게시물에 따르면 A씨는 키의 앨범 사진과 함께 “퀵으로 날아온 키 앨범”이라는 글을 남겼다. 또 ‘누나 왜 CD 줬다고 생각했지’라는 키로 추정되는 인물의 메시지를 소개하며 “10년 넘었으니까, 앨범 나오면 제일 먼저 가져왔으니 당연히 줬다고 생각한 거지”라고 적었다.

이와 함께 A씨가 ‘샤이니(키)’로 저장된 인물과 나눈 카카오톡 대화 캡처 사진도 확산했다. 해당 사진에는 키로부터 받은 것으로 보이는 수경식물 사진과 함께 “잘 자라고 있네, 뿌리가 더 많아지면 안전하게 흙으로 옮기면 돼”라는 조언성 메시지가 담겼다. 또 ‘샤이니(키)’로 저장된 인물이 카카오톡으로 한 명품 브랜드 목걸이를 선물하며 A씨에게 “그저 고마워”라고 남긴 대화 내용도 담겼다.

앞서 A씨 SNS에는 키의 반려견으로 추정되는 영상과 함께 “10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보느냐” 등 오랜 친분을 암시하는 글이올라오면서 두 사람의 친분 의혹이 일었다. 이후 키가 2015년 A씨의 딸 돌잔치에도 참석했다는 주장이 제기되면서 의혹의 눈초리는 더욱 매섭다.

그러나 현재 이러한 게시물들은 A씨의 SNS에서 확인할 수 없다. 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹이 불거진 이후 A씨가 SNS 게시물을 모두 삭제했기 때문이다. 다만 삭제 전 게시물들이 온라인상에 퍼지면서, 박나래 외에도 여러 연예인들이 A씨와 접점이 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 팬들은 지난 11일 한 온라인 커뮤니티를 통해 “최근 키를 둘러싼 여러 보도와 논란, 그에 대한 키와 소속사의 침묵을 지켜보는 과정에서 우리는 ‘나혼산’에서 보여준 키의 소신과 지금의 태도 사이에 적지 않은 괴리감을 느끼고 있다”며 A씨와의 친분 의혹을 해명할 것을 촉구했으나, 키는 현재까지도 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

한편 샤이니의 또 다른 멤버 온유 측은 A씨와의 친분설이 불거지자 2022년 4월 지인의 소개로 A씨가 근무하던 서울 강남구 신사동의 한 병원을 방문했으며, “당시 병원 규모 등을 고려할 때 의료 면허 관련 논란을 인지하기 어려웠다”면서 “사인 CD는 진료에 대한 감사의 표시였을 뿐”이라고 해명했다.